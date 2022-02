Universitario vs. Barcelona SC: las opciones que tienen los ‘cremas’ para ganar en la vuelta por Copa Libertadores

Barcelona SC impuso su físico ante Universitario de Deportes en el partido de ida en Guayaquil. | Foto: Barcelona SC

Universitario de Deportes afrontará un complicado encuentro ante Barcelona SC de Guayaquil este miércoles 02 de marzo en el Estadio Nacional por la fase 2 de la Copa Libertadores. De hecho, el último triunfo ante la Universidad César Vallejo los motivó de cara a este duelo internacional, en el que deberán revertir el marcador en contra. Justamente, en esta nota trataremos sobre las opciones que tiene el cuadro ‘crema’ de pasar a la siguiente fase.

De hecho, en el programa deportivo ‘Equipo F’ de ESPN Perú debatieron sobre este tema donde cada uno dio su opinión al respecto. Peter Arévalo fue el primer en comentar y señaló que el elenco peruano sí puede voltear la serie debido al bajo nivel de los ecuatorianos. “Este Barcelona es un equipo del cual se esperaba mucho más. Tuvo dos actuaciones poco convincentes ante Montevideo City Torque, al cual tuvo que ganarle por penales . Va a estrenar técnico porque Fabián Bustos dejó Barcelona, que está en una crisis. Barcelona no jugó bien ante Universitario. Le alcanzó con los cambios. No es el Independiente del Valle que hoy es el rostro del fútbol ecuatoriano. Es un Barcelona que corre, que trata de imponer su superioridad a partir del estado físico de sus jugadores. Universitario, en la tarea primaria cuando juega en Guayaquil, neutraliza a sus extremos, tanto a Quiñones como a Castillo. Pero ahora deberá afrontarlo de manera distinta porque es el necesitado”, expresó.

En tanto Percy Olivares tuvo un concepto similar al de Arévalo, aunque añadió que no ve a los ‘cremas’ con argumentos para ganar. “Barcelona tampoco es que juega muy bien, pero físicamente quedó muy demostrado que nos pasan por encima. El problema más lo veo en Universitario, ¿con qué armas salimos a buscar el partido? No sé si ahí estamos bien”.

Por su parte, Alexandra Hörler siguió en esa línea y tampoco considera que a los dirigidos por Álvaro Gutiérrez les alcance debido al imponente juego físico de los ‘norteños’. “Me parece que no le alcanza a Universitario. Por el juego que vi, no le alcanza. Valera estuvo muy desconectado del partido. Vi desconexión y desorden. Y por más que Barcelona no sea el de antes, es un equipo mucho más intenso, más físico. Ahora, en el fútbol todo puede pasar, pero en banca tampoco le alcanza para los recambios”.

MOMENTO DE VALERA Y FACTOR HINCHADA

En cambio, Julinho argumentó que sí tiene opciones de conseguir el triunfo, debido al buen momento individual de Alex Valera y el apoyo de la hinchada local. “Para mí sí tiene chances. Primero en la delantera, Valera está atravesando un momento extraordinario, Urruti también, son jugadores con experiencia . Valera creció muchísimo en la selección. Lo de Quispe también. Muy poco lo de Barcelona. Vi los tres partidos y tiene muy pocos recursos. Tienen la parte física, pero no creo que solo con eso les alcance. Acá será otra historia y con la hinchada en el estadio ”, sostuvo.

Alex Valera luchando un balón con Luca Sosa del Barcelona SC en Guayaquil. | Foto: Universitario de Deportes

Casi todos coincidieron en el aspecto físico del Barcelona es más que destacable, pero también cabe mencionar que los ecuatorianos venían de una crisis deportiva, la cual en parte provocó la salida de Fabián Bustos al Santos de Brasil. Y es que antes del duelo ante Universitario en la ida, no conseguían ganar como local desde octubre del 2021, por lo cual ese triunfo fue un desahogo ante sus hinchas. Además, el último duelo liguero que jugaron ante Técnico Universitario lo ganaron en el último minuto.

En Guayaquil demostraron ser superiores ante los ‘cremas’, debido a que generaron muchas ocasiones de gol, pero recién a los 60 minutos pudieron abrir el marcador a través de Erick Castillo y luego a los 80 minutos con Carlos Garcés. En la vuelta, se verá otro partido por la necesidad de los ‘merengues’ para luchar por avanzar de fase.

En el programa 'Equipo F' de ESPN Perú se generó un debate sobre si los 'cremas' podrán ganar a los ecuatorianos en Lima, pues deben revertir un marcador 2-0 en contra. | Video: ESPN Perú

