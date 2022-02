Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras criticar Esto es Guerra: “Me río, tengo 33 años bien cumplidos”

Alejandra Baigorria ignora las críticas de Magaly Medina. (Foto: Instagram)

La popular “Urraca” dio a entender que varios de los competidores ya estaban “mayorcitos” para continuar en el programa. Pese a que la “Gringa de Gamarra” no forma parte de EEG actualmente, no se quedó callada ante las opiniones de la periodista.

La empresaria señaló en una entrevista para un medio local que no se puede hacer nada ante los comentarios de la conductora de espectáculos y aprovechó para resaltar que siempre estará agradecida con los realities por darle una oportunidad en la televisión.

“Yo pienso que esa es su chamba, criticar, dar su punto de opinión, y ante ello no podemos hacer nada. Todos tienen derecho a opinar, pero yo siempre le voy a agradecer a Esto es guerra y Combate por abrirme las puertas. Yo tengo una lesión; es un trabajo bastante fuerte. (Pero) mucha gente lo critica”, dijo para el diario La República.

Asimismo, indicó que está orgullosa de poder seguir compitiendo a pesar de que ya pasó los 30 años de edad. “Lo que más critican es por la edad y pueden meter a chicos de 20 años y no van a dar la talla como los de 30, 32 o 35 porque ya es parte de nuestra vida, de nuestro entrenamiento… Yo me río. Tengo 33 años bien cumplidos con mis empresas. Me siento orgullosa de lo que he hecho y puedo seguir subiendo cerros, trepando cadenas, y me siento feliz”.

Alejandra Baigorria rompe su silencio y menciona que ser un chico reality no es fácil. (Foto: Instagram)

SOBRE GUTY CARRERA

“Hay otras personas que tienen que ser la sombra de alguien para triunfar. Yo no necesito nada de eso. Las mujeres somos fuertes y sabemos cómo salir adelante. Yo estoy contenta y feliz y eso se nota. Me quedo con la justicia de la gente, lo que la gente opina y ve, porque sé que hay muchas mujeres que sufren de muchas cosas y la justicia no llega”, expresó para el diario El Popular.

“Se que hay personas que han ido al programa a tocar la puerta para estar dos días gratis para figuretear y otras que han sido llamadas por su esfuerzo. La gente sabe diferenciar eso, gracias a Dios yo no necesito nada de eso”, agregó.

Recordemos que algunos usuarios no celebraron el regreso de el chico reality, pues recordaron que Alejandra Baigorria lo acusó de haberla maltratado psicológicamente cuando mantenían una tormentosa relación amorosa.

¿QUÉ PASÓ ENTRE GUTY CARRERA Y ALEJANDRA BAIGORRIA?

Todo sucedió a mediados del 2016. Luego de terminar su romance, Baigorria reveló que el hijo de Edith Tapia la maltrató psicológicamente cuando eran pareja. Incluso, se refirió a la existencia de audios en los que se escucharía a su ex insultándola, los cuales empleó para constatar su denuncia.

En una de las llamadas difundidas, se escucha al chico reality admitir haber roto el celular de Alejandra durante una pelea y, además, haberse limpiado las manos con sangre en la pared de su departamento. También amenaza con dar un balazo en la pierna a Alessandro Gandolfo por haberla abrazado en un reality de competencia, por lo que le exigía a Baigorria renunciar de inmediato.

“Ámame, ámame que me vas a perder (...) Me las voy a seguir rompiendo (las manos) cuando cuelgue el teléfono (...) A mí me interesa 3 pepinos que todo el mundo se entere, para mí todos esos hue*** son unos fracasados. ¡Todos son unos fracasados, no son nada! Tú eres algo, pero te mezclas con la nada (...) Yo he sido un huev*** más en tu vida porque el único que te mueve el piso es Mario Hart”, se escucha.

En el 2016, Alejandra Baigorria difundió los audios de Guty Carrera donde la insultaba durante un ataque de celos. (VIDEO: Latina TV / Espectáculos)

