Andrés Hurtado reafirma que postulará a la presidencia del Perú en el 2026: “Mi candidatura ya está puesta”

Andrés Hurtado asegura que será el presidente del Perú. (Foto: Captura TV)

El presentador de televisión, Andrés Hurtado, aseguró en la última edición de su programa que será candidato a la Presidencia del Perú en las elecciones generales del año 2026. El conductor de “Sábado con Andrés” anunció que ya está preparando todo para sus futuras campañas electorales.

Esto sucedió luego de presentar el caso de una mujer que tiene a su hija con parálisis cerebral. Como se sabe, el programa de Panamericana TV se caracteriza por ayudar a distintas familias en pobreza extrema o con familiares que padecen incapacidad y enfermedades.

El popular ‘Chibolín’ no dudó en cuestionar la pobreza que continúa incrementando en el país cada año y fue en ese momento que señaló que una posible solución es que se vuelva presidente.

“Me pregunto, me digo, me vuelvo a responder y decir ¿Qué vamos hacer con la pobreza extrema del país? No me queda otra, les he dicho, voy a ser el presidente del país el 2026, eso no lo duden. Mi candidatura ya está puesta” , afirmó.

Asimimso, contó el motivo por el cual tuvo que detener su candidatura en el 2021. “Tuve que interrumpir mi candidatura del 2021 para poder terminar mi tercer COVID-19. esta vez estoy muy ansioso″.

Finalmente, reveló que a su programa llegan cientos de personas para presentar sus casos y pedir ayuda. En ese sentido, Andrés Hurtado indicó que no puede ayudar a todos y se mostró seguro que los peruanos votarán por él, ya que no es un político.

“No tengo armas para solucionar los problemas de mis hermanos peruanos en este país (…) No soy un político, es muy claro que nadie va votar por un político, todo el país va votar por mi porque no soy político”, manifestó.

ANDRÉS HURTADO ENFURECE CON CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS

Un dramático momento se vivió en el set de “Sábado con Andrés” tras presentarse un caso social que involucraba a una mujer de bajos recursos económicos y la clínica San Juan de Dios. De acuerdo a Andrés Hurtado, este centro médico se negó a ayudar a la mujer cuando se le acabó el dinero.

“A la gerencia general de mi canal mandaron una carta (notarial) y dijeron los de la clínica San Juan de Dios, entonces digo, ¿para qué mie... hacemos Teletones? Con tantos millones durante años, si está la mujer huancavelicana pobre de nuestro país diciendo que no la atienden”, comentó.

Sin embargo, la señora señaló que ella sí fue atendida por la clínica, pero dejó de hacerlo por falta de dinero, pues ellos no podían ayudarla con las terapias si no pagaba cierto monto. Al escucharla, el conductor no puedo evitar indignarse.

“Los Teletones, la clínica San Juan de Dios, ahí está, ella es la mujeres número 200 que viene a mi programa a decirme que no la atienden porque es pobre y no tiene dinero. Después la clínica me manda su carta... Ahí está sus Teletones”, añadió.

Asimismo, contó que en más de una ocasión han invitado al director de la clínica San Juan de Dios para confrontarlo. ”Lo cité al padre Isidro 20 veces para que le conteste a mi país. No viene porque sabe que le saco los 30 casos en su cara, ese es el show de la Teletón del padre Isidro”.

Andrés Hurtado no pudo ocultar su indignación al saber que la clínica San Juan de Dios no siguió atendiendo a la hija de una mujer por falta de dinero.

