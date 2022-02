Martín Vizcarra a Pedro Castillo: “No debería abusar de la confianza de la población”

Martín Vizcarra se pronuncia sobre las declaraciones de Karelim López. Foto: Composición Infobae.

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, pidió la renuncia del mandatario, Pedro Castillo ante revelaciones de la empresaria Karelim López. El expresidente señaló que la acusación es sumamente grave y refirió que es fácil corroborar con las informaciones que ya se habían vertido en los medios de comunicación. Como se recuerda, la lobbista ha dado un paso para realizar esta colaboración eficaz y ha reconocido su participación en diversos presuntos delitos al mandatario, Pedro Castillo y algunos funcionarios del Estado.

“De ser cierto no puede continuar en el cargo”, puntualizó. Además, Vizcarra refirió que si bien el Gobierno de Castillo no es bueno y que él mismo lo ha reconocido, al señalar que no estaba preparado para llevar las riendas del país, esa situación incluso se podría perdonar”, dijo en un incio.

“Sin embargo, no debería abusar de la confianza de la población para un “aprovechamiento económico personal”, agregó el exmandatario desde enlace desde Cusco.

Asimismo, Vizcarra manifestó que el problema político no se terminaría con la vacancia de Castillo, sino que el Congreso actual también debe irse. Dijo que hay bancadas, sobre todo de la derecha, que quieren Gobernar sin haber logrado las elecciones.

Recordemos que las declaraciones de Karelim López son principalmente cinco, la primera es que Castillo maneja una organización criminal para crear licitamientos en diferentes sectores del país. El objetivo de esta organización era obtener dinero con licitaciones de obras públicas nombrando las Direcciones de Salud, los ascensos a las fuerzas armadas y los reclamos tributarios ante la SUNAT.

Lo que ganaban con este dinero era utilizado para pagar todas las deudas que el presidente había obtenido en la campaña electoral, es decir, él debía pagarle a los empresarios que habían financiado su campaña. Involucrados: El Fiscal Superior Omar Tello, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el dueño de la casa en Sarratea, Segundo Sánchez, los sobrinos del presidente, Fray Vásquez y Gian Castillo, Bruno Pacheco, el ministro del MTC, Juan Silva y, ‘Los Niños’.

La segunda fue que la organización criminal comenzó a realizarse desde la casa en Sarratea en Breña. López relata que la organización criminal habría comenzado a dialogar y actuar en un inicio desde la casa del jirón Sarratea en el distrito de Breña en Lima, pero luego, cuando comenzaron las investigaciones, se habría trasladado al Palacio de Gobierno.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, organizó una red ilícita en el MTC. El titular realizó una red estructurada para arreglar licitaciones de obras en Provías Nacional, siguiendo con el modelo del Club de la Construcción que consistía principalmente en recibir un porcentaje del costo de las obras licitadas.

Luego, comentó sobre el Minsa, pero no ahondó mucho en el tema, pero señaló que existe una red que cobra hasta 150.000 soles para nombrar a los directores regionales de Salud.

Lo último que señaló fue que el exsecretario general del Palacio, Bruno Pacheco discutió con el mandatario tras hallar los 20 mil dólares en el baño de Pacheco, ya que el presidente le pidió que renuncie, pero este se negó. Al final lo convenció ofreciéndole ser asesor externo y posteriormente recibir un contrato en el exterior.

El año pasado, se reunieron Pacheco y Rousbelt Oblitas, donde conversaron que el presidente se iba a reunir con Zoraida Ávalos, más conocida por ellos como “la number one” de la Fiscalía y que no se preocupen, porque el caso no iba a ser investigado y moriría en cinco años.





