Luis Urruti tras goleada de Universitario ante César Vallejo: “Hoy era una final de Libertadores”

Luis Urruti afronta su tercera temporada consecutiva en el Perú con Universitario de Deportes.| Captura GOLPERU

Universitario de Deportes consiguió una gran victoria luego de golear por 3-0 a la Universidad César Vallejo en un partido que se disputó en el Estadio Monumental y tuvo validez por la fecha 4 de la Liga 1 2022. Los ‘cremas’ se impusieron cómodamente ante un rival que tuvo la posesión pero no concretó. En ese sentido, Luis Urruti resaltó la importancia de este triunfo y comparó el encuentro con el de una final de Copa Libertadores.

“La verdad es que estoy contento por el triunfo. Hoy era la final de la Libertadores, nos jugábamos muchas cosas importantes. Más que nada en el campeonato y también en el lado anímico para poder ir el miércoles con las mejores ganas, con el mejor ánimo. Este es un resultado lindo que nos favorece en lo anímico , así que contento por el triunfo”, señaló el extremo ‘charrúa’ en declaraciones a GOLPERU tras el partido.

Y es que el elenco ‘merengue’ necesitaba este resultado positivo, no solo para mantenerse entre los primeros lugares del campeonato, sino también como un envión anímico de cara al duelo de vuelta por la fase 2 del máximo torneo continental de clubes ante Barcelona de Guayaquil.

Ahora, en este encuentro ante los trujillanos, supieron manejar el partido, pese a que estos últimos fueron los que tuvieron la pelota. El gol en el primer tiempo de Ángel Cayetano provocó una tranquilidad para los de Ate que luego lograron asentarse mejor y manejar la presión que implica cuidar el resultado.

Justamente, sobre este tema de la presión se refirió Urruti, quien señaló que eso siempre existe en un club grande, más aún con la dificultad que el mismo partido demandó. “ Presión siempre hay. Estamos en el equipo más grande del Perú. La gente te lo hace saber. Hoy hubo un lindo clima, linda gente. La verdad es que siempre nos jugamos una final acá (en el Monumental). Hoy por suerte nos sacamos a un rival difícil. Sabemos que Vallejo siempre va a estar en la pelea ahí arriba, así que por suerte conseguimos los tres puntos ”, añadió el futbolista de 29 años.

CAMBIOS EN LA FORMA DE AFRONTAR EL PARTIDO

Por último, se refirió al cambio en el estilo de juego que emplearon en la ida en la competencia internacional ante los ecuatorianos, que ante los dirigidos por José ‘Chemo’ Del Solar. “Creo que jugamos tranquilos. Sabemos que Vallejo juega bien al fútbol. Nosotros jugamos hoy un poco más a presionar. Creo que el otro día con Barcelona nos metimos muy atrás. Obvio que son distintos rivales pero son similares en el juego. Pero la verdad es que estoy contento con el triunfo, con los muchachos que nos estamos dejando la vida en cada partido. En una semana jugamos tres partidos, ahora viene la revancha con Barcelona y trataremos de dejar todo en la cancha. Ojalá se nos dé el resultado”, comentó.

El atacante uruguayo habló de esta partido, que lo consideró trascendental y de lo que deben mejorar de cara al duelo con Barcelona SC por Copa Libertadores. | Video: GOLPERU

Efectivamente, ante el conjunto de Guayaquil, los dirigidos por Álvaro Gutiérrez no tuvieron la idea de atacar desde un inicio, sino más bien de replegarse y buscar el contragolpe. Sin embargo, la estrategia no funcionó, ya que, si bien pudieron aguantar en la primera mitad, en la segunda cometieron errores que en Copa Libertadores se pagan caro. Además, en las pocas llegadas que tuvieron, no lograron hacer el gol, lo cual tampoco ayudó para mejorar el resultado.

PARTIDO DEFINITORIO

Este es el último partido que tiene Universitario para definir si accede a la fase 3 de la Libertadores o quedan eliminados. Los ecuatorianos demostraron ser un equipo que suele complicar con la velocidad de sus volantes y laterales, pero que también tiene una gran deficiencia de cara al arco, pues fallan muchas ocasiones para las situaciones que generan. Todo se definirá este miércoles 02 de marzo en el Estadio Nacional de Lima.

