Abogado de Pedro Castillo desacredita testimonio de Karelim López: “Una persona sin pruebas puede decir cualquier cosa”

Eduardo Pachas, defensa legal del presidente Pedro Castillo.

El abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, salió en defensa de su patrocinado ante las acusaciones hechas por la empresaria Karelim López, quien busca acogerse a la colaboración eficaz. El letrado aseguró que el mandatario nunca ha mentido y que mucho menos ha participado en actos de corrupción.

Desde los exteriores del Palacio de Gobierno, Pachas manifestó que todo se trataría de un plan para concretar la vacancia presidencial y sacar a Castillo Terrores del poder, al igual que lo hicieron con el expresidente Martín Vizcarra.

“Una persona que no tiene pruebas puede decir cualquier cosa y le pueden ofrecer cualquier cosa como lo hicieron con el gobierno de Vizcarra que lo vacaron y hasta el día de hoy no hay juicio, pero sí hubo tres presidentes en una semana, tres personas muertas y casi una revolución civil en las calles”, dijo en declaraciones ante la prensa.

“Hasta hoy no he visto el documento (declaraciones de López como aspirante a colaborador eficaz), pero sería un acto de corroborar cómo se llevan las cosas en la Fiscalía y forman parte de un show que busca la vacancia […] El presidente no está involucrado en ningún acto de corrupción, nunca ha mentido, lo que se mencionó es falso y alejado de la verdad. Esto obedece a un plan vacador”, continuó.

En cuanto a la filtración de las declaraciones de Karelim López a la prensa, la defensa del presidente señaló a los fiscales del equipo Lava Jato de ser los responsables. Esto, de acuerdo a los dicho por Pachas, invalidaría el testimonio de la empresaria.

“Esta información se ha filtrado del equipo Lava Jato. No es la primera vez, es la segunda. Con Vizcarra fue igual y el plan fue para vacarlo y se ejecutó la vacancia. La ley de colaboración eficaz señala que es responsabilidad del fiscal guardar la reserva del documento”, manifestó.

“En el tema político, esta fiscalía está haciendo un circo, un show contra mi cliente como con el presidente Vizcarra y desde el punto de vista jurídico, ellos mismos han viciado su proopia prueba al sacarla a los medios de comunicación [...] Ese delito se va a comunicar a las autoridades respectivas, vamos a actuar de acuerdo a ley”, concluyó el abogado de Pedro Castillo.

LÍDER DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El presidente sería la cabecilla de una organización criminal que opera desde Palacio de Gobierno, diversos ministerios y el Congreso de la República, estableció una aspirante a colaborador eficaz (que sería Karelim López).

El objetivo era obtener dinero -con las licitaciones de obras públicas con los nombramientos en las Direcciones de Salud a nivel nacional, los ascensos en las fuerzas armadas y los reclamos tributarios ante la SUNAT- para pagar las deudas que el mandatario había contraído en la campaña electoral . Incluso, según las palabras del aspirante a colaboradora eficaz, este le habría dicho que debía pagarles a los empresarios que habían financiado su campaña.

Manifestó que la organización habría estado protegida por el fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalías anticorrupción, y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que no investigaran sus actividades y protegerlos ante cualquier denuncia.

La República nombró a los integrantes de la organización criminal que fue ofrecida por el colaborador eficaz: “Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Castillo Gómez, el exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco Castillo, el ministro del MTC, Juan Francisco Silva Villegas y, por lo menos, cinco congresistas de Acción Popular, a los que se describe como ‘Los Niños’”.

Asimismo, la declaración también compromete al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al exministro de Defensa, Walter Ayala, se desconoce si son parte de la organización ilícita.

