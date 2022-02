¿Por qué Perú no puede enviar un avión a Ucrania para rescatar a los connacionales?

General view of Slovakian border control at the border with Ukraine, after Russia launched a massive military operation against Ukraine, in Vysne Nemecke, Slovakia, February 25, 2022. REUTERS/Radovan Stoklasa

El presidente Pedro Castillo y el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguraron que mandarán un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en la zona de conflicto de Ucrania que ha sido invadida por Rusia para repatriar a los compatriotas que se encuentran allí. Sin embargo, esto no sería posible.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que alrededor de 320 ciudadanos peruanos radican en Ucrania, de los cuales 196 ya se encuentran registrados en una lista para ser evacuados en cualquier momento hacia Polonia, y aunque la intención de la Cancillería y el Gobierno peruano es intentar sacarlos con un avión esto es imposible porque el espacio aéreo fue cerrado por las autoridades del país europeo.

Muchos ucranianos han optado por intentar abandonar el país con buses o autos hasta las fronteras de los países más cercanos como Polonia.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea alertó a las aerolíneas de riesgo que no sobrevuelen una “zona de conflicto”, refiriéndose a la invasión de Rusia a Ucrania. Además, hizo la extensión a la región moldava de Chisinau y a la capital bielorrusa, Minsk.

Los únicos que están rompiendo esta exclusión del espacio aéreo son las naves rusas que están sobrevolando Ucrania, así que se ha pedido total precaución a todas las aerolíneas que operan en Europa por el incremento de la actividad militar del gobierno de Vladimir Putin que, incluso, puede tener “lanzamientos de misiles de alcance medio”.

Por su parte, las autoridades de la aviación de Ucrania informaron el cierre del espacio aéreo para los vuelos por el “alto riesgo para la seguridad aérea de la aviación civil”.

Según FlightRadar24, los aviones están tomando otras rutas para evitar sobrevolar sobre la nación ucraniana; más al norte, cerca al mar Báltico, aunque la mayor concentración de aviones esta en el sur, cerca de Rumanía, Bulgaria y Turquía.

Asimismo, las autoridades rusas anunciaron restricciones en su espacio aéreo a las compañías británicas o registradas en el Reino Unido en respuesta a las sanciones impuestas por Londres debido a la invasión a Ucrania.

El cierre del espacio aéreo de un país se considera circunstancia excepcional por lo que está ocurriendo en el conflicto bélico, así que no obliga a las aerolíneas a indemnizar por la cancelación de vuelos, aunque deben asistir a los clientes que se vean afectados.

A person holds a banner as anti-war demonstrators gather to protest near the Museum of Modern Art and the Russian Embassy, after Russia launched a massive military operation against Ukraine, in Ljubljana, Slovenia, February 25. 2022. REUTERS/Borut Zivulovic

JEFE DE SECCIÓN CONSULAR EN UCRANIA SE PRONUNCIA

Juan Olivas, jefe de sección consular de Perú en Ucrania, recomendó al Gobierno peruano que no envíe ningún avión porque podría ser muy “peligroso” por el riesgo que pueden correr nuestros connacionales.

“Hoy día no podría ser Ucrania, mañana no sé si será posible. Tampoco es recomendable el traslado de los peruanos, no sugeriría eso ante la situación de que la capital está rodeada por las tropas rusas”, manifestó.

Incluso, Olivas cree que salir por la vía terrestre “también podría ser peligroso” por lo que han recomendado a los ciudadanos peruanos que se encuentran en Ucrania que mantengan la calma y se pongan a buen recaudo y apenas las posibilidades mejoren se están organizando para ser trasladados hasta la frontera con Polonia.

Por su parte, la exministra de Defensa, Nuria Esparch, escribió que se deben buscar salidas más viables porque “no contamos con aviones con suficiente autonomía de vuelo y capacidad”.

