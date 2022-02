Miraflores: taxista de aplicativo denunció que tres falsos pasajeros lo secuestraron y robaron su vehículo

Taxista denunció robo de su vehículo en Miraflores. Captura de imagen: América Noticias.

La delincuencia en Perú al acecho, ahora con los taxistas que salen día a día para realizar atención a ciudadanos en traslado. Esta vez un ciudadano que trabaja para un aplicativo denunció el robo de su auto por tres falsos pasajeros de nacionalidad venezolana que abordaron su auto en la cuadra 1 de la calle Alfonso Ugarte, en el distrito de Miraflores.

“Subieron tres hombres de nacionalidad venezolana. Uno sube adelante y los otros ocupantes atrás”, dijo la víctima de asalto a América Noticias, quien añadió que uno de los extranjeros le conversaba para ganarse su confianza. El hecho sucedió cuando José Heli Manya dejó abordar a tres hombres de nacionalidad venezolana y es donde inició la conversación.

Al tener la confianza del chofer, él cuenta que uno de los pasajeros que estaba en el asiento de atrás lo encañona a la altura de la cabeza. El objetivo era exigirle dinero y al no recibir dicho botín en cantidades, se llevaron el vehículo. Para eso, lo golpearon al punto de casi desmayarlo para que ceda el asiento de chofer. José contó que es la primera vez que le sucede este tipo de robo.

“Me dijo: ‘ya perdiste’. El otro [delincuente] me empezó a golpear con el arma en la cabeza y me decían: ‘bájate del carro’”, dijo. Ahí fue cuando decidió bajar del auto para evitar seguir con las agresiones a su persona. Él espera recuperar su taxi debido a que es su única herramienta de trabajo.

Por otro lado, la Policía Nacional del Perú indicó que los tres sujetos serían integrantes de una banda delincuencial dedicada al robo de vehículos y venta de autopartes. Sigue en investigación para los implicados y la recuperación del vehículo.

Taxista de aplicativo denunció secuestro de tres venezolanos y el robo de su vehículo. Video: América Noticias.

OTRO ASALTO EN MIRAFLORES

Un joven tomó un taxi para dirigirse a su destino, pero fue dopado por el falso taxista, al punto que lo durmió y se llevaron sus pertenencias. Se llevaron más de S/ 50 mil luego de recibir un spray para dormirlo para vaciar sus cuentas bancarias.

“Han sacado un préstamo personal por la aplicación y aparte han hecho unos consumos con la tarjeta de crédito que tenía. Un poco más de S/50 mil”, detalló el agraviado a Latina Noticias.

Roldán contó que casi llegando a la Av. Javier Prado es cuando se siente con bastante cansancio y es ahí cuando se desmayó y despertó cuando le forcejaban el celular. “De repente me empezó a dar un sueño muy profundo y no me acuerdo de prácticamente nada”, continuó. “Solo tengo como flashbacks. En un momento yo abro los ojos y siento que alguien está forcejeando el pantalón como para sacarme el celular”, añadió.

Lo único que recuerda es que despertó en una calle de Lince y horas después se percató que le habían robado más de S/50 mil en compras por internet y créditos en efectivo. “Lo que a mí me causa mucha indignación con los bancos es que ellos ya tienen un perfil de cliente mío y pueden ver en todos los meses anteriores que yo no tengo consumos de esa naturaleza, menos de ese tipo de comercio”.

