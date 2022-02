Ministerio de Energía y Minas: dan por concluida la designación de Hilda Geldres como jefa de gestión social

Hilda Geldres fue designada como jefa de gestión social el 21 de febrero, hace tan solo tres días. | Foto: Composición

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio por concluida, este 24 de febrero, la designación de Hilda Geldres al cargo de jefa de la Oficina General de Gestión Social en dicha cartera. La funcionaria fue cuestionada por ser elegida en el puesto, luego de que compuso una canción celebrando la victoria de Pedro Castillo.

La resolución 064-2022-MINEM/DM se publicó este jueves en el boletín de normas legales de El Peruano. La misma señala que “resulta necesario dar por concluida” la designación de Hilda Geldres Sánchez. Fue designada en el caso hace tan solo tres días, el 21 de febrero.

El documento le da las gracias por los servicios prestados y lleva la firma del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios.

En su momento y en medio de los cuestionamientos, Geldres Sánchez había anunciado que evaluaría su continuidad en el cargo.

“No nos van amilanar. Los peruanos somos más fuertes. Bendiciones a todos. Sobre mi designación evaluaré la continuidad, pero de ninguna manera vamos a caer en el juego de algunos”, escribió la hasta entonces funcionaria en redes sociales.

Además, en el mismo boletín se publicó la resolución ministerial 067-2022-MINEM/DM, la cual nombra en reemplazo de Hilda Geldres a Tomás Francisco Miranda Saucedo.





HILDA GELDRES AFIRMÓ HABERSE ENTERADO DE SU DESTITUCIÓN RECIÉN HOY MISMO

En una entrevista con RPP Noticias, Hilda Geldres dijo estar sorprendida por la resolución, ya que no se le comunicó nada con anticipación. Además, dijo que ella sí cumple con todos los requisitos, por lo que rechaza los cuestionamientos en su contra.

“La verdad es que a mí también me sorprende porque han mal informado la información de mi experiencia laboral y profesional. Yo sí cumplo con los requisitos”, dijo.

“No sé a qué se han basado para dar esa designación (de su retiro del cargo). (...) Yo iba a ir a mi trabajo y me sorprende, es más yo tenía reuniones ahorita; entonces yo creo que las cosas en el Perú deben ser transparentes y dar la oportunidad a profesionales que venimos de provincia”, agregó.

Del mismo modo, la ex jefa de Gestión Social descartó cualquier teoría que la relacione con el partido Perú Libre o con el mismo presidente Pedro Castillo.

“Lo que pasa es que a mí me llaman del ministerio y me dicen que han visto mi hoja de vida y que podría apoyar en un puesto de confianza. Yo no pertenezco al partido Perú Libre, no conozco a nadie del partido”, explicó.

Además, aclaró que era posible que ella no haya sido la única persona a la que llamó el ministerio para el mismo cargo.

“ Yo he hecho una canción y no al presidente, yo he hecho una canción en refutación a que no nos querían reconocer (los votos) en la segunda vuelta ”, expresó sobre las noticias que circularon en torno a su designación.

Sobre sus postulaciones al Congreso y visitas a Palacio de Gobierno

Por otro lado, Geldres también fue cuestionada por dos supuestos intentos de postulación al Congreso, una con Somos Perú y otra con Contigo Perú. Sobre estas, ella negó que su participación en el primer partido haya sido como una postulación al Parlamento. Dijo que los ayudó con la afiliación de un candidato, y luego se desafiló.

Por otro lado, sobre su participación en Contigo Perú, resaltó que era en condición de invitada. También negó haber sido en algún momento asesora o persona de confianza del mandatario.

En cuanto a sus visitas a Palacio de Gobierno, fueron dos y dijo que asistió en “como ciudadana particular” para dialogar sobre le proyecto Majes Siguas II, en la ciudad de Arequipa.

“La verdad es que no me atendió mucho el señor presidente porque una que no me conoce y otra que me atendió amablemente para hablar del proyecto Majes Siguas II, para ver la problemática que existía ahí, en la ciudad de Arequipa. Porque yo estuve como asesor en el tema de relaciones comunitarias en el proyecto Majes Siguas y conozco ese proyecto”, señaló.

