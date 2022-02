SJL: vecinos frustran asalto y capturan a delincuentes, para luego quemarles la motocicleta

Vecinos detuvieron a delincuentes y quemaron su motocicleta. Captura de imagen: América Noticias.

Para combatir la inseguridad y ante el hartazgo de robos, vecinos se organizaron para capturar a delincuentes. Los ciudadanos del asentamiento humano San Vicente, del distrito de San Juan de Lurigancho, atraparon a tres sujetos, luego que ellos asaltaran a una mujer en la puerta de su vivienda. Incluso, quemaron el vehículo que los transportaba en horas de la madrugada.

Según información de América Noticias, los sujetos son de nacionalidad venezolana, quienes no contaron con el rápido accionar de los vecinos para capturarlos. “Me tiran para atrás con todo y mochila, pero gracias a Dios no me robaron la mochila, pero sí estoy afectada porque me han forcejeado duro y tengo moretones”, narró Flor, la víctima de asalto.

Ella agradeció que el asalto se haya frustrado, al punto de que incendiaron la motocicleta. Atraparon a uno de ellos, los otros dos huyeron del lugar y lanzaban amenazas a los vecino s. Sin embargo, no fue suficiente ante la valentía de los ciudadanos que resistieron hasta la llegada de miembros policiales para la detención.

“Vinieron a amedrentar a los vecinos para decirles que les van a meter plomo a cualquiera. Da miedo. Gracias a los vecinos los han retenido”, agregó Flor. Los tres delincuentes permanecen en la comisaría de La Huayrona, que ahora está a cargo de la investigación.

Por otro lado, Flor mencionó que al llegar a la sede policial para presentar la denuncias se encontró con dos personas más. Habían sido víctimas de los delincuentes. Según señaló América Noticias, son un ciudadano colombiano, a quien le robaron su billetera luego de realizar un retiro bancario; y una persona de nacionalidad venezolana, que fue víctima del robo de su bicicleta al punto de recibir un disparo en la pierna izquierda.

Vecinos se hartaron ante la ola de inseguridad y atraparon a unos delincuentes. Además, quemaron el vehículo de los hampones a modo de protesta en horas de la madrugada. Video: América Noticias.

EN EL AGUSTINO TAMBIÉN INCENDIARON MOTOTAXI

Al punto de propinarles una paliza. Ciudadanos capturaron a delincuentes para evitar un asalto en Gardenias, en el distrito de El Agustino. Se trataba de una mototaxi de unos ‘robacelulares’, en el que iban a bordo dos delincuentes que minutos antes habían robado un celular.

Según las imágenes difundidas por ATV Noticias, la víctima siguió a los hampones por varias cuadras, hasta que llegó apoyo vecinal. Sin embargo, un sujeto se dio a la fuga a pesar de la presencia de los vecinos, aunque sí lograron capturar al conductor del vehículo.

Por ello, decidieron golpearlo e incluso incendiar la mototaxi. La irregular situación, fue captada en video por testigos. Incluso cámaras de seguridad de la zona en cómo muestran la huida de la mototaxi. Es una medida que aplican los ciudadanos para combatir la delincuencia que les puede costar la vida. Incluso al punto de que jóvenes busquen enfrentar a los hampones aun así estén armados.

Los vecinos señalaron que toman estas medidas ante la poca presencial policial y el crecimiento de la delincuencia en la zona. Además que han sido víctimas frecuentes esta modalidad de robo, en donde un hampón asalta y el chofer lo espera para proceder con el escape.

En reclamos a los constantes robos e inseguridad, vecinos del distrito de El Agustino atraparon a unos 'robacelulares' e incendiar el vehículo de los hampones en modo de justicia. Video: ATV Noticias.

