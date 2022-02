Ricardo Gareca en la mira de América de México si no clasifica al Mundial de Qatar 2022, según periodista ‘azteca’

Ricardo Gareca lleva poco más de 6 años dirigiendo a la selección peruana con la que ha logrado grandes éxitos.

La selección peruana ha tenido un crecimiento enorme desde que Ricardo Gareca tomó las riendas en el 2015. A partir de ese momento, convirtió un equipo que solo tenía individualidades, a trabajar en conjunto, llevándolo a conseguir innumerables éxitos. Por ese motivo, ha sido asediado por diversos equipos que quieren contar con él, siendo el América de México, el último en tenerlo en la mira si Perú no logra la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Esta noticia fue dada a conocer por el periodista mexicano Rubén Rodríguez, quien señaló de que el ‘Tigre’ es una de las opciones para dirigir a ‘Las Águilas’ si no logran mejorar los resultados que vienen consiguiendo en el torneo ‘azteca’. “Lo digo aquí abiertamente. A (Santiago) Solari no lo han quitado porque el plan A está dirigiendo a Uruguay, el plan B está dirigiendo al Necaxa y el plan C está dirigiendo a ‘Gallos’. Por eso Solari conserva su trabajo a estas alturas. Y el plan D, yo no dudo que si pierde con Pumas, haya un interino. Y después esperen para ir por (Nicolás) Larcamón. Si (Ricardo) Gareca no va al Mundial, puede ser opción también para el América. De mí se van a acordar”, comentó el periodista en el programa ‘La Última Palabra’ de FOX Sports México.

Y es que en lo que va de la actual temporada, el América se encuentra en la antepenúltima posición de la Liga MX con tan solo 4 puntos, apenas 2 más del último que es el Santos Laguna . De hecho, su saldo es completamente negativo: 4 partidos perdidos, 1 empatado y 1 ganado. Muy lejos del primer puesto que lo ocupa el Puebla con 14 puntos.

El conjunto ‘americanista’ es un equipo grande en tierras ‘aztecas’ y acostumbrado a pelear por los títulos. Por tal motivo, se fijaron en Santiago Solari, a quien veían como el entrenador idóneo para reinar en México, pero apenas ha podido lograr un segundo lugar en la campaña pasada. Además, el hecho de que uno de sus principales elementos como el peruano Pedro Aquino pase más tiempo fuera por lesión, que sobre el terreno de juego, ha mermado el funcionamiento del equipo y no ha sabido responder. De ahí que la prueba dura sea el encuentro ante los Pumas de este sábado 26 de febrero.

El técnico de la selección peruana sería una de las opciones de 'Las Águilas' si sale Santiago Solari. La clasificación al Mundial de Qatar 2022 sería la gran condicionante. | Video: FOX Sports MX

HAZAÑAS DEL ‘TIGRE’ CON PERÚ

No cabe duda de que el trabajo de Ricardo Gareca ha causado impresión a más de uno, pues consiguió que Perú juegue como un equipo, que sobresale a las individualidades. En ese sentido, te mostraremos las hazañas que logró el estratega argentino bajo la dirección técnica de la ‘bicolor’: alcanzó el tercer lugar de la Copa América de Chile el 2015 en lo que sería su primer logro.

Después, llegaron más éxitos que serán siempre recordados. Pero empecemos por los de Rusia 2018: ganar (y golear) a Paraguay en Asunción tras 12 años , salir victoriosos en la altura de Quito ante Ecuador en Eliminatorias por primera vez en su historia , empatar ante Argentina en La Bombonera y, sobre todo, clasificar al Mundial luego de 36 años sin poder alcanzarlo. Asimismo, le ganó a Brasil luego de 44 años en la Copa América Centenario del 2016 .

Posteriormente, se logró lo siguiente en el camino a Qatar 2022: venció a Ecuador en Quito nuevamente, superó a Venezuela en condición de visitante tras 24 años y ganó a Colombia en Barranquilla luego de 25 años en cuanto a Eliminatorias se refiere. Además, logró llevar a la selección nacional a jugar una final de Copa América el 2019 tras 44 años , aunque haya perdido ante Brasil. Y por si fuera poco, está cerca de llevar a Perú a su segundo Mundial de forma consecutiva, por lo que las ofertas no tardarían en llegarle.

ESPERANZA DE DIRIGR EN ARGENTINA

No obstante, en una entrevista realizada para un medio de su país, Gareca mencionó que le encantaría dirigir en Argentina. “Siempre el fútbol argentino es una tentación y me encanta. Me gustaría volver a dirigir en la Argentina, posiblemente podré llegar a retomar en algún momento ”, declaró para TNT Sports.

Ricardo Gareca dirigiendo un partido de la la selección peruana. | Foto: FPF

