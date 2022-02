Jefferson Farfán: Alianza Lima se pronunció sobre su recuperación y su posible vuelta a las canchas

La 'Foquita' fue parte de la final de la Liga 1 2022 ante Sporting Cristal. Foto: Alianza Lima.

Alianza Lima desea tener a su plantilla completa para disputar la Liga 1 2022 y la Copa Libertadores con todas sus armas. Sin embargo, con algunos jugadores deben ir como mucha paciencia, como es el caso de Jefferson Farfán, que aún no tiene minutos este año y viene recuperándose de su rodilla. José Bellina, gerente deportivo del club, habló de cuándo tienen pensando su regreso a las canchas.

“Hay una verdad innegable que es el deseo del jugador. Algo que nosotros y todos queremos es que Farfán también pueda estar habilitado para los partidos que se viene con la Selección Peruana”, comentó en entrevista con Willax Deportes el directivo ‘blanquiazul’.

Además, comentó que deben realizar un plan para su vuelta al campo de juego con la idea de que llegue de la mejor forma. “Tomando en cuenta todos estos argumentos, es importante establecer un plan y hacer un proceso para que él pueda llegar de la mejor manera en ciertos momentos y a ciertos partidos”.

Por otro lado, comentó que no están pensando en si solo debe jugar en el llano y descartar la altura. “En ningún momento, cuando hemos hablado, no hemos eliminado la opción de que él solamente juegue en Lima o se seleccione este sí o este no, sino que es un tema de seguidilla, de cargas y de rehabilitación, por eso estamos seguros de que él va a poder jugar en cualquier cancha”.

Jefferson Farfán jugará con Alianza Lima en la Copa Libertadores 2022. | Foto: Alianza Lima

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN PERUANA?

La ‘blanquirroja’ reaparecerá en Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en Montevideo, en el marco de la penúltima fecha del torneo Conmebol y donde se definen muchas cosas. Este partido se jugará el 23 de marzo y la idea de Jefferson Farfán, tal como explica José Bellina, es estar presente en este compromiso.

El último partido que tendría Alianza Lima antes de esa fecha sería el duelo ante FBC Melgar de Arequipa el 12 de marzo por la sexta fecha del Torneo Apertura. Luego Ricardo Gareca dará la lista de convocados y, como expresó Juan Carlos Oblitas, la idea es que los jugadores de la Liga 1 llamados a la selección realicen trabajos en la Videna una semana antes (14 de marzo aproximadamente).

Recordemos que los ‘blanquiazules’ jugarán ante Alianza Atletico de Sullana este domingo 27 de febrero y luego tendrán que medirse ante Sporting Cristal por la quinta fecha el domingo 06 de marzo. Gustavo Peralta, periodista deportivo, comentó que la ‘Foquita’ puede estar presente para el duelo ante los ‘celestes’.

Jefferson Farfán campeonó con Alianza Lima en el 2021. Foto: FPF.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ JEFFERSON FARFÁN

La ‘Foquita’ no disputar un compromiso oficial desde el partido ante Sporting Cristal en el estadio Nacional, donde Alianza Lima empató 0-0 y logró coronarse como campeón nacional. Desde allí solo estuvo entrenando con los ‘blanquiazules’ y también con la selección peruana, que se le hace un seguimiento especial. Recordemos que Jefferson Farfán estuvo convocado para los amistosos internacionales ante Panamá y Jamaica, pero no fue considero por estar en un proceso gripal. También fue llamado para los partidos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, pero no fue considera por su lesión en la rodilla.

Jefferson Farfán fue importante para este título número 24 de Alianza Lima en su historia. | Foto: Liga 1

LOS PARTIDOS DE ALIANZA LIMA ANTES DE LA COPA LIBERTADORES:

Fecha 4: Alianza Atlético vs Alianza Lima (domingo 27 de febrero)

Fecha 5: Alianza Lima vs Sporting Cristal (domingo 6 de marzo)

Fecha 6: Melgar vs Alianza Lima (11-13 de marzo)

Fecha 7: Descansa Alianza Lima

Fecha 8: Sport Huancayo vs Alianza Lima (25-27 de marzo)

Fecha 9: Alianza Lima vs UTC (1-3 abril)

