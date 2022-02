Adulto mayor que se dedica a la venta de periódicos fue víctima de robo cibernético y termina endeudado

Robo cibernético en Perú: le roban 10 mil soles a anciano que eran los ahorros de su vida. Captura de imagen: Latina Noticias.

La ciberdelincuencia sigue al acecho, esta vez a un hombre mayor de edad. Manuel Narváez Ordoñez denunció que unos ciberdelincuentes vaciaron su cuenta bancaria, al punto de solicitar un préstamo bancario a su nombre. Él señaló a Latina Noticias que eran sus ahorros de toda su vida que los guardaba para emergencias. Manuel se dedica a la venta de periódicos en Miraflores.

“El 4 de febrero fui al Banco Continental, acá en Larco y Tarata, a retirar una pequeña cantidad y me doy con la sorpresa que no tenía fondos. Hablé en plataforma y me dijeron: ‘Ya te la hicieron’”, contó el agraviado a Latina.

En esa línea, logró darse cuenta de lo que le estaban robando. Fue notificado que se había llevando más de 10 mil soles, dejando su cuenta casi en 0. “Resulta que me han sustraído el monto de S/10.476, más en la otra cuenta S/360, donde me han dejado S/0.26″, añadió indignado por su situación al tener un negocio donde depende de la venta de periódicos a los ciudadanos que transitan por el lugar de trabajo.

Por otro lado, los ciberdelincuentes no se conformaron con llevar el dinero de Manuel. Decidieron pedir un préstamo a la entidad bancaria por más de 5 mil soles a nombre del señor. Él no entiende cómo estas personas han cometido esta acción para dejarlo en una situación crítica.

“Cómo habrá sucedido. Ellos han hecho un préstamo personal donde les han dado S/5.900. Han creado una cuenta que yo no tenía”, señaló.

“Los que han hecho esto diría que, devolverlo, no creo que vayan a devolverlo, pero que no hagan esa maldad porque están perjudicando gente que se ha esforzado en ahorrar y a la vez guarda para cualquier problema que pueda tener más adelante”, puntualizó.

Hombre mayor de 70 años denuncia robo cibernético. Se llevaron 10 mil soles de su cuenta bancaria. Video: Latina Noticias.

A pesar de ello, la entidad bancaria BBVA sí se pronunció al respecto. Señalaron, en un comunicado difundido por Latina Noticias, que el caso de Manuel Narváez está en revisión. Además recordó a sus usuarios que no se deben proporcionar clave secreta a nadie al ser personal.

“Ante la consulta realizada por Latina, en relación al caso del señor Manuel Narváez Ordoñez, el banco indica que se encuentra revisando lo sucedido, y que informará de su respuesta al cliente a través de sus canales oficiales en el plazo más breve posible”, se lee.

Recordemos que el caso sigue en investigación para determinar cómo los delincuentes lograron acceder a la cuenta bancaria de Manuel quien solicita apoyo para evitar las deudas.

Comunicado del banco BBVA. Captura de imagen: Latina Noticias.

OCURRIÓ EN ENERO

A inicio de año, América Noticias denunció un robo cibernético a joven. Michael Olivera, de 26 años, denunció fue víctima del r obo de su celular . Los delincuentes le vaciaron sus dos cuentas del Banco de Crédito del Perú (BCP) y BBVA e incluso solicitaron un préstamo bancario (que asciende a 12.800 soles). El hecho ocurrió cuando transitaba por una calle de Independencia.

Dentro de la denuncia de Olivera, también apareció otra víctima de los robos de cuentas bancarias. Ella contó a la misma reportera de América Noticias que todo empezó el 30 de diciembre del año pasado, cuando se quedó sin servicio telefónico en su móvil. Poco después notó que algo pasaba con su cuenta AFP, había sido vaciada por los ciberdelincuentes.

OTROS CASOS DE CIBERDELINCUENCIA

No son los únicos casos de ciberdelincuencia en los últimos meses. Ya han existido otros donde la ciberdelincuencia ataca a los ahorros de sus víctimas. Esta el caso de Nelly Aliaga a mediados de diciembre del 2021, quien pensó que se había quedado sin señal móvil, pero en realidad fue un plan para que los delincuentes le robaran en sus cuentas bancarias.

Otro ejemplo es el caso de la señora Ana María Mendoza La Rosa, quien denunció la perdida de todo el dinero que ahorró y que tiene una deuda de más de 70 mil soles. ¿Cómo sucedió todo ello?

Según se explica en el reportaje de América Noticias, todo se generó cuando sufrió el robo de su celular el 30 de octubre de este año, mientras ella estaba dentro de un taxi. La agraviada sospecha que los delincuentes realizaron operaciones bancarias como compras, retiros y transferencias.

SEGUIR LEYENDO