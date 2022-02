Los Olivos: en su primer día de trabajo, joven roba 3 celulares valorizados en S/3.000

Joven fue contratado como técnico en una tienda del mercado Villa Sol, pero en su primer día de trabajo se llevó 3 celulares valorizados en S/3.000. Foto: ANDINA/imagen referencial.

5 horas fue lo que demoró Raúl Roque Barreto en llevarse 3 celulares valorizados en S/3.000 en una tienda del distrito de Los Olivos. La delincuencia sigue vigente y con nuevas tácticas, como la de este joven quien logró llevarse l os equipos móviles al postular a un trabajo para ser técnico de celulares en el mercado de Villa Sol. Fue contratado y realizó el hurto en su primer día de labores.

Según información de Diario La República, el dueño del negocio le informó a una empleada que el sujeto comenzaría a hacer sus labores en donde se decidió por robar los celulares valorizados en 3 mil soles.

“El chico llegó a las 10 a. m. Hizo sus servicios, lo contrataron como servicio técnico. A eso de la 1 p. m. llegó un cliente y le dijo que llevaría el celular a otra de nuestras tiendas. Se lleva el teléfono, pero llega allá y se toma dos celulares. Se fue y nunca más llegó acá, incluso se fue en una bicicleta ”, expresó la empleada.

“Nunca más regresó y era su día de prueba. Llegó a las 10 a. m. y ya a las 3 p. m. se había perdido”, acotó la joven quien relató el hecho que quedó registrados en las cámaras de seguridad de la tienda. Ahí muestran cómo lograr Raúl llevarse lo celulares con facilidad.

“Eran teléfonos de los clientes. Ahora la tienda tiene que responder. Hay celulares de alta gama, ahora tenemos que buscarle un teléfono nuevo”, puntualizó a LR la joven quien señaló que Raúl Roque Barreto cuenta con antecedentes penales por robos y reside en el distrito de Ate.

FUE CONTRATADO PARA SER COCINERO Y SE ROBÓ UN TELEVISOR

Ocurrió el pasado mes de enero en Independencia, donde la agraviada Vilma Tuesta —quien había contratado al joven para ser cocinero en su chifa— narró a América Noticas cómo sucedió el acto delictivo que la sorprendió: aprovechó que ella se fue de compras para robarse el televisor y los ingresos del local.

No solo eso, de acuerdo con las cámaras de seguridad de la zona, el joven también se robó dinero de las ganancias del día. Los vecinos, en el momento del acto, solo lo vieron por las calles mientras se llevaba el artefacto. Tuesta contó que ha visto a su extrabajador por la zona y espera las investigaciones del caso para hallar el paradero de la persona en quien alguna vez confió para el crecimiento del restaurante.

“Este cocinero es un choro, un ratero. Yo no sabía que era así y a los cuatro días me aparece robando mi televisor, robando mis doscientos (soles) de plata y se va”, narró al medio. Ella reconoció el exceso de confianza en contratar al chico que solo lo conocía como “Chino”, porque no le solicitó documentos en lo que él aprovechó para robar.

Las cámaras de la avenida Chinchaysuyo mostraron cómo el joven, sin uso de la mascarilla de protección, en horas de la tarde se va con tranquilidad del local, ante la mirada de los transeúntes.

“Una señorita estaba comiendo y me dice ‘el chico que cocina sacó tu televisor’. Qué va a hacer dije, miro y ya se lo habían llevado”, agregó. “Me está mirando con su amiga, cuando lo veo el chico entra, saca el televisor, lo tapa con su chompa y se va. El dinero era lo que tenía en tres días de venta”, declaró a América Noticias. Mencionó que el dinero lo dejó cerca del lugar donde cocinaba, lo que fue más fácil para el ladrón en hacer su cometido.

