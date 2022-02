Katy Ugarte presentará moción para exigir cambio del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez

Katy Ugarte Mamani, actual ministra de la Mujer, se pronunció en su cuenta de Twitter (@katy_ugarte). | Foto: MIMP

Siguen las denuncias y mociones. Durante una entrevista, la parlamentaria Katy Ugarte, señaló que este martes 22 de febrero presentará una moción para exigir la salida del puesto del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien tiene el mandato vencido desde el 7 de setiembre del 2021.

La legisladora de Perú Libre se mostró en contra de dicha acción por parte del defensor del Pueblo, ya que lleva más de 5 meses en el cargo cuando este ya venció.

“Mi persona está en camino a presentar esta moción puesto que conocemos muy bien que el defensor del Pueblo cumplió su período, es así que necesitamos ese cambio para que tengamos un representante que asuma con responsabilidad este cargo y tenga que defender, como dice su nombre, al pueblo en diferentes actos que estamos viviendo en estos momentos”, expresó para la radio Exitosa.

La también ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, precisó que el actual titular de la Defensoría del Pueblo “ha perdido credibilidad, carece de objetividad y no cuenta con la legalidad” para desempeñar el cargo.

“(Ha perdido credibilidad) con todas las acciones el señor ha salido en los medios de comunicación y su silencio es constante en las acciones que estamos viviendo en esta crisis política, en la que no se ve”, agregó.

“No creo que sea necesario pedírselo con esta moción de cambio, él, por ética, debió dejar el cargo. Es lo correcto. Como congresista que soy, tengo que todavía presentar esta moción para poder cambiar al defensor del Pueblo y el Congreso ya debería hacerlo” , detalló.

Asimismo -lejos de criticar- la parlamentaria de la bancada oficialista, expresó que y reconoció que no solo Perú Libre debe tomar acciones, sino todas las bancadas del Parlamento debieron agendar este tema ni bien concluyó el mandato de Walter Gutiérrez como defensor del Pueblo.

“Hay que reconocer que hay vacíos que se nos ha ido, no solamente a la bancada de Perú Libre sino a todos los congresistas que debimos agendar esto. Sin embargo, es hora de enmendar este vacío y no solamente en este cargo, también hay varios cargos que se tienen que agendar en el Congreso como es la elección del Tribunal Constitucional”, manifestó.

DEFENSOR DEL PUEBLO RESPONDE

Durante una entrevista con RPP Noticias, Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, aseguró que solo continuará con su mandato hasta marzo de este año.

“No soy un actor político. Basta revisar las sentencias del Tribunal Constitucional para recordar que la Defensoría del Pueblo además de ser garante de derechos es supervisor de la buena marcha de la administración”, respondió este lunes en una entrevista a RPP.

“ No estoy haciendo política, no me interesa la política, no tengo agenda política, pero voy a cumplir mi competencia de la Defensoría hasta el último día que esté en el cargo. He anunciado no hoy, sino con mucha anticipación, anuncié que yo iba a estar solo hasta el mes de marzo y voy a cumplir con eso. No pretendo quedarme en el cargo”, agregó.

En ese mismo contexto, el defensor recordó que la labor de elección de su sucesor recae sobre el Congreso de la República. “No sé si logren elegir en lo inmediato a una nueva defensora o defensor, pero digo que la institución ha logrado sobrevivir situaciones sumamente complicadas”, concluyó.

“No piensen que porque me voy a ir la Defensoría va a dejar de ser incómoda. Es una institución robusta, una institución madura con una media de hasta 15 años en los cargos. A los que dicen que estoy usurpando indebidamente el cargo, si crean que una vez que me vaya la Defensoría va a dejar de ser incómoda”, comentó.

