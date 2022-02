Acertijo visual: ¿puedes descubrir la letra I en medio de los número 1? (Foto: Captura)

Los acertijos o retos visuales son utilizados por miles de usuarios alrededor del mundo con el fin de poder pasar un tiempo ameno, distraerse de la rutina y además poner en reto su capacidad y también entrenar su cerebro. Es por esa razón que te traemos un nuevo reto que ha remecido las redes sociales debido a la dificultad que puede presentar. Este acertijo visual consiste en encontrar la letra I en medio de los número 1, eso sí te dejamos en claro que solo el 5% de personas ha podido encontrar el enigma en el tiempo establecido que es de 5 segundos y tú ¿podrás?

Este tipo de juego mental no solo es para realizarlo solo,, sino que también puedes hacerlo en medio de una reunión con amigos y familia, ya que así podrán ver quiénes tienen una mayor agilidad mental. Por ejemplo, quien lo encuentre primero lo indica y apaga o voltea la imagen, y así sucesivamente hasta el quinto o tercer puesto. Luego de ello, califican si coincide con la respuesta correcta y así se puede hacer merecedor de un premio y los que perdieron de un castigo divertido.

RETO VISUAL DE LA LETRA “I”

Si eres un amante de los retos visuales este sin duda pondrá a prueba qué tan “pro” eres en este tipo de acertijos. Se trata de la letra “i” en mayúscula que se esconde en medio de un mar de números 1. Como ya sabes este tipo de test requiere de concentración y por supuesto de una mirada aguda por cada perímetro de la imagen.

Sabemos que puede parecer simple, pero recuerda que al ser un reto y/o acertijo hay un tiempo límite establecido para encontrarlo, como lo mencionamos arriba, ese tiempo es de 5 segundos , ya que la imagen no es muy grande. ¿Podrás ser parte de ese impresionante grupo de personas que equivale al 5% del total que lo hicieron en solo 5 segundos? No lo sabemos pero confiamos en ti, así que a poner a prueba tus conocimientos y habilidades de concentración y observación.

Recuerda que no debes de subestimar este acertijo, ya que puede parecer fácil, pero en realidad no lo es. Eso sí, recuerda que si no logras encontrarlo, en la parte de abajo te mostraremos la respuesta. Así que ahora observa la imagen y encuentra la “I” escondida.

Reto visual. (Foto:Captura)

Si estás por aquí es probable que no hayas encontrado la letra oculta o tal vez quieres corroborar el resultado. Si lo encontraste te felicitamos porque eso quiere decir que eres muy sagaz para este tipo de retos, y si ese no es tu caso, no te preocupes porque lo importante es que lo intentaste y recuerda que la práctica hace al maestro.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Tal como lo mencionamos arriba, en esta parte te mostraremos el resultado y lugar exacto de dónde se encontraba la letra “I”.

Como verás en la imagen que está abajo, la letra “I” estaba nada más y nada menos que en la parte media superior de la figura. De hecho estaba muy bien camuflada como para que no des con ella.

Respuesta del acertijo visual.

Recuerda que seguiremos subiendo retos y acertijos visuales para que entrenes de forma diaria a tu cerebro y así te vuelvas un maestro en este tipo de juegos virales que estremecen a todo internet.

SEGUIR LEYENDO