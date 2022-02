Reto visual: Identifica cuál es la taza de café real. (Foto:Captura Okinfografia)

Los retos virales y visuales andan en todas las redes sociales y crean debates entre los internautas y más aún cuando se tiene que desubrir cuál es real y cuál no. En este caso te mostramos la imagen de una taza de café, pero ¿podrás descubrir la imagen real?

En este caso no hay un tiempo determinado para poder encotrar la respuesta, de hecho debes de analizar hasta el más mínimo detalle. No tengas miedo en desafiar tu mente y buena visión porque no serás el único que quiera defender su punto de vista, de hecho este reto a recorrido las redes sociales generando controversias en los usuarios hasta antes de conocer la respuesta.

EL CAFÉ REAL Y EL DE 3D

El reto consiste en mirar detenidamente la imagen y comparar ambos objetos. Al lado izquierdo hay una taza de café salpicando y al lado derecho una imagen igual. Las diferencias son mínimas, pero tú debes de dar con aquella imagen que es real y así exponer la creada en 3D.

Mira la siguiente imagen.

Reto visual: Identifica cuál es la taza de café real. (Foto:Captura Okinfografia)

Bien sabemos que estás confundido (a) y lo entendemos porque ¿quién no podría confundirse con esa imagen? Ambas tazas con café parecer reales, pero no es así.

De hecho este reto fue lanzado por ua artista que realiza efectos epeciales y su nombre es Carolina Jimenez, quien cuenta con cientos de seguidores en sus diversas redes sociales. Ella lanzó una encuesta en Twitter y la respuesta estuvo muy reñida, de hecho, el 40% de usuario se confundió en dar la respuesta correcta, mientras que el 60% sí logró responder de forma correcta.

REPUESTA DEL ACERTIJO VISUAL

Si lograste identificar entre las dos tazas de café volando, rodeadas de terrones de azúcar y granos también volando en el aire, la imagen que pertenece a una fotogafía desde ya te felicitamos.

Imagen real versus imagen en 3D. (Foto:Captura)

Y sí, la respuesta correcta es la imagen de la izquierda, es una imagen real que fue fotografiada, mientras que la imagen de la derecha es una imagen creada en 3D.

La artista que también ha trabajado en Marvel y DC Comics reveló que la imagen del lado izquierdo le corresponde al fotógrafo Guilherme Martins y está realizada en dos tomas: “Una de los elementos sólidos y la taza sin café y otra toma de la salpicadura del café”, escribió Jiménez en sus redes sociales mostrando un vídeo de cómo se llevó a cabo tras horas de preparación.

Respecto a la imagen de la derecha esta fue hecha por el artista digital Mauricio Oliveria, que se inspiró en el trabajo de Martins para poder llevarlo a cabo mediante herramientas 3D de una computadora. Aunque a simple vista los mínimos errores son imperceptibles, algunos usuarios han señalado que en la imagen de la izquierda se puede ver una imperfección del flash en la ventana, mientras que la otra es demasiado perfecta para ser real.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

