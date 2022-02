Escritor Bryce Echenique sufrió el robo del dinero de su jubilación de un banco francés

Bryce Echenique en la Feria del Libro de Lima 2019.

Alfredo Bryce Echenique está retirado de la escritura hace tres años y vive tranquilamente en Lima a sus 83 años. Ha publicado novelas reconocidas internacionalmente como Un mundo para Julius o El huerto de mi amada -ganadora del premio Planeta 2022-. Pero ahora este sosiego se ha visto interrumpido por el dinero de su jubilación que ha desaparecido de un banco francés, informó el diario El País.

Durante su trayectoria como catedrático enseñó en cuatro universidades francesas (La Sorbonne, Nanterre, Vincennes y la Paul Valery de Montpellier) por un poco más de 20 años. Esto lo hizo acreedor de un subsidio a cargo de la seguridad social francesa y de una cantidad complementaria de la mutua de los maestros, Ircantec.

Pero Bryce Echenique se encontró con un hallazgo: la cuenta del banco francés Banque Populaire Rives de París donde el escritor guardaba el dinero de su pensión estaba vacía, así que exigió explicaciones a la entidad bancaria y, sobre todo, que le devuelvan los euros.

EL ROBO

La lingüista de la Universidad de Versailles, Cecilia Hare, muy amiga de Alfredo Bryce Echenique, se encargaba de transferir el dinero, cada cierto tiempo, a las cuentas del escritor en Barcelona o en Lima, según sea la necesidad hasta la muerte de la académica en 2017.

El literato peruano tuvo que viajar a Francia acompañado de su editor peruano, Germán Coronado, director de la editorial Peisa. Se presentaron en el Banque Populaire Rives de París para retirar 20 mil euros, pero no había suficiente saldo porque solo le quedaban 2 mil euros, algo que le pareció extraño porque conocía cuánto tenía en su cuenta bancaria.

Bryce Echenique se retiró de la escritura hace tres años tras la publicación del tercer y último volumen de sus llamadas ‘antimemorias’; “Permiso para retirarme”.

Desde ese año, Bryce Echenique busca recuperar el dinero, sin embargo, la dificultad causada por una fibrosis pulmonar y la rotura de dos vértebras luego de una caída tuvo que retrasar el viaje.

La documentación, que recogió El País, indica que el banco había reconocido el dinero sustraído, alguien sin identificar había estado haciendo retiros semanales de 500 euros.

“No pueden robarme estos chorizos. No sé si lograremos sacarle hasta el último centavo. Cada día ponen una excusa más y exigen mucho papeleo”, dijo el autor de La amigdalitis de Tarzán al diario español.

El editor Coronado conoció, por información de los directivos del banco, que el robo habría sido hecho por un trabajador de la entidad financiera que habría estado haciendo lo mismo con otras cuentas inmóviles de titulares extranjeros y de avanzada edad.

Banque Populaire Rives se comprometió a devolverle el dinero, pero pidió que Bryce Echenique no lo denuncie por el robo de los euros. “Alfredo ha renunciado a daños y perjuicios e intereses. Es el colmo, son unos salvajes. Es su jubilación. Su plata es básica para tener un recurso de refugio”, explicó el editor de Peisa a El País.

“Hasta que se murió Cecilia Hare todo funcionaba perfecto. ¡Qué estupenda profesora! Hicimos grandes migas. Desgraciadamente, falleció y quedé a merced de este banco de mi***da”, reclamó, por su parte, el escritor.

En 2022, Bryce Echenique ganó el Premio Plantea con El huerto de mi amada, dotado con 600,000 euros, lo cual se lo gastó, según sus palabras, en dinero, amigos y viajes. Las acusaciones de plagio también le valieron una multa del Gobierno peruano que redujeron su fortuna.

“Todo lo he derrochado. Me lo he gastado en amigos y copas. Y en viajes... he sido muy viajero”, manifestó mientras recordaba una anécdota con Fidel Castro y Gabriel García Márquez en un velero alrededor de Cuba.

