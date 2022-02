Madre a la que le arrebataron a su hijo en Miraflores cuenta su versión: “No me dejaron poner la denuncia”

Foto composición.

Dos padres se encuentran enfrentados por la custodia de su hijo. Tras sufrir el arrebato de su pequeño de 4 años la tarde de ayer mientras caminaba junto a su pareja por las calles de Miraflores, Glenda Nieves decidió narrar lo sucedido y contar su versión de los hechos.

En un diálogo para ATV, Nieves contó que el padre del menor, Luis Alfredo Orosco Oliveros, ya la había amenazado con llevarse al niño a Estados Unidos , por lo que, minutos antes de que le sustrajeron a su hijo, ellos habían estado en la comisaría de Miraflores para asentar una denuncia.

“Nosotros habíamos estado toda la mañana en la comisaría de Miraflores. Yo había ido la noche anterior (16 de febrero), pero no pude hacer mi denuncia. Entonces el día de ayer, estuve todo el día, pero no pude pedir garantía para mi vida”, narró.

“En ningún momento me percaté que una camioneta me seguía. No vi el vehículo hasta que él (Luis Alfredo Orosco Oliveros) tomó al bebé. Traté de defenderlo, de tomar a mi hijo. Mi hijo solo gritaba desconsoladamente, tal vez no se dio cuenta que era su papá, no sé. Todavía tengo el llanto en mi mente”, continuó.

De acuerdo a su testimonio, el 16 de febrero, ambos padres ya había tenido una riña por la custodia del infante. Asimismo, la madre del niño reveló que las disputas con Luis Orosco datan desde que ambos eran pareja. “Siempre fue una mala relación”, comentó. Esto provocó que su relación termine, pero como el pequeño solo tiene 4 años, ambos padres deben mantener comunicación, lo que habría generado más problemas para Glenda Nieves.

“Él me guarda demasiado rencor, especialmente por haberlo dejado. Él usa a mi hijo para castigarme. Ha amenazado a toda mi familia, incluido a mis abuelos. Ya me había amenazado con llevarse a mi hijo también”, manifestó.

Entre los motivos que teoriza Nieves sobre la sustracción de su pequeño, ella consideró que es porque Luis Orosco no quiere que su hijo viva en el Perú. “Yo creo que es para hacerme daño. Él no quiere que mi hijo esté acá en Perú, yo jamás he intentado alejar a mi hijo de él”, precisó.

Antes de finalizar el enlace, la madre del pequeño acusó que la Policía Nacional del Perú no le dejó denunciar al cómplice de su pareja. “Yo sí di todos sus datos, pero no me dejaron asentar la denuncia al no considerarlo como secuestro ni como cómplice de violencia”, finalizó.

Glenda Nieves reveló que, en la víspera, había tenido disputas con su expareja por la custodia del menor de 4 años.

VERSIÓN DEL PADRE QUE SUSTRAJO AL MENOR

El papá del menor se identificó como un ciudadano norteamericano llamado Luis Alfredo Orosco Oliveros. Narró que él fue quien se lo arrebató a su madre la tarde de ayer debido a que tiene la custodia absoluta del niño, también norteamericano de nacimiento.

Según contó, ambos arribaron al Perú para que el niño pueda visitar a su madre. Pero cuando ya tenían que regresar a los Estados Unidos, la mujer no quiso devolver al infante e, incluso, lo derivaba a direcciones falsas para que no pueda encontrarlos.

Al ver la negativa de la madre, Orosco Oliveros se dirigió a una comisaría para realizar la denuncia correspondiente, sin embargo, los policías le explicaron que legalizar todos los trámites podría demorar varias veces, por lo que le recomendaron que una mejor opción era tomar acción por su propia cuenta.

“Hablé con otros policías y 2 abogados, ellos me dijeron que aquí las leyes son muy lentas, así que me recomendaron que actuara por mis propias manos, porque aquí nadie me ayudaría porque soy norteamericano”, manifestó.

Antes de finalizar el vídeo, Luis Alfredo Orosco Oliveros aseguró que ya se encuentra de vuelta en Estado Unidos junto a su menor hijo. Indicó que regresará con toda la documentación legal a fin de defender su postura respecto a este incidente. “Pronto regresaré a Perú, pero mi hijo no vuelve más”, aseveró.

