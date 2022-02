Padre que sustrajo a niño del lado de su madre en Miraflores: “Policías me aconsejaron que actúe por mi cuenta”

Foto: Composición.

La cuadra 53 de la avenida Petit Thouars en Miraflores fue el escenario de la sustracción de un niño de 4 años del lado de su madre. En un principio, se teorizaba que todo se trató de un secuestro por parte de una banda delictiva, sin embargo, con el transcurrir de las horas, el padre biológico del pequeño publicó un vídeo para explicar lo sucedido.

El papá del menor se identificó como un ciudadano norteamericano llamado Luis Alfredo Orosco Oliveros. Narró que él, con la camiseta de la selección peruana puesta, fue quien se lo arrebató a su madre la tarde de ayer debido a que tiene la custodia absoluta del niño, también norteamericano de nacimiento, según lo expuesto por su progenitor.

En ese sentir, contó que ambos arribaron al Perú para que el niño pueda visitar a su madre. Pero cuando ya tenían que regresar a los Estados Unidos , la mujer no quiso devolver al infante e, incluso, lo derivaba a direcciones falsas para que no pueda encontrarlos.

“Cuando ya me tocaba regresar a los Estados Unidos, le dije a la mamá que ya nos tenemos que ir, pero ella me engañó con el domicilio, me dio una dirección falsa y me vi en desesperación por mi hijo, ella me bloqueó de todas sus cuentas y me dijo que no me lo devolvería”, indicó.

Al ver la negativa de la madre, Orosco Oliveros se dirigió a una comisaría para realizar la denuncia correspondiente, sin embargo, los policías le explicaron que legalizar todos los trámites podría demorar varias veces, por lo que le recomendaron que una mejor opción era tomar acción por su propia cuenta.

“Hablé con otros policías y 2 abogados, ellos me dijeron que aquí las leyes son muy lentas, así que me recomendaron que actuara por mis propias manos, porque aquí nadie me ayudaría porque soy norteamericano”, manifestó.

“Ella (la madre del niño) tiene viviendo en Perú cerca de 1 año y 5 meses. Yo ya tenía que regresar a mí país junto con mi hijo, por el hice todo. Tengo entendido que en Perú no existe secuestro entre padres, por lo tanto, si actué de esta manera es por desesperación”, continuó.

Antes de finalizar el vídeo, Luis Alfredo Orosco Oliveros aseguró que ya se encuentra de vuelta en Estado Unidos junto a su menor hijo. Indicó que regresará con toda la documentación legal a fin de defender su postura respecto a este incidente. “Pronto regresaré a Perú, pero mi hijo no vuelve más”, aseveró.

MOMENTO EN QUE ARREBATAN AL NIÑO DEL LADO DE SU MADRE

El vídeo, captado cerca del centro comercial Compupalace, registra todo el momento del arrebato. De una camioneta negra, que se orilla súbitamente en el carril derecho de la pista, desciende un sujeto para sustraer al niño del lado de su madre, cargarlo e introducirlo en el automóvil.

Tras percatarse de lo ocurrido, la mujer corre tras su hijo, mientras su pareja intenta detener al padre biológico del niño a golpes, pero este ingresa a la camioneta sin problemas. Cuando el auto arranca, la madre es arrastrada unos metros más adelante al aferrarse con todas sus fuerzas a su pequeño.

Sin más que hacer, la madre y su pareja se dirigieron inmediatamente a la comisaria de Miraflores, que se encontraban a la vuelta del lugar del secuestro, a sentar la denuncia. Testigos identificaron que el supuesto captor llevaba puesta la camiseta de la selección peruana de fútbol. “Bajó un pata con el polo de Perú y se llevó corriendo al niño. La mamá trató de agarrarlo, pero la arrastraron y salió volando por ahí. Luego todo el mundo empezó a correr tras el carro. La señora solo gritaba que lo agarren”, contó una mujer presente en el momento del secuestro a Panamericana Tv.

Según primeras pesquisas, el padre biológico del menor sería el principal sospechoso del secuestro.

SEGUIR LEYENDO