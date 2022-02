Jugó a la lotería por primera vez y ganó 25 millones de dólares: este es el método que utilizó

Juega por primera vez a la lotería y gana 25 millones de dólares con un singular método. Foto: Mifal HaPais.

La suerte puede estar echada para muchas personas, pero hay situaciones del azar que definitivamente pueden marcar nuestras vidas. Como por ejemplo ganar el premio mayor de la lotería. El mejor ejemplo lo dio un israelí de 30 años. Nunca antes había jugado a este juego de azar, pero la primera vez que lo hizo dio en el blanco sin necesidad de prepararse. De esta manera, se convirtió en millonario al ganar 80 millones de séqueles (unos 25 millones de dólares) gracias a la Lotería Nacional de Israel .

En declaraciones al medio de comunicación Time of Israel, el hombre que prefiere mantener su nombre en reserva, dijo que era la primera vez que jugaba a la lotería. Y se animó porque vio que la suma del premio mayor era inusualmente alta. “Vi comerciales sobre el premio y decidí, por primera vez en mi vida, llenar un boleto de lotería”, dijo. “En el momento en que vi los números ganadores, supe que me resultaban familiares. Sentí una especie de ‘luz’ que no puedo explicar”.

Al ser consultado por los medios israelíes qué pensaba hacer con el dinero, dijo: “No nos falta de nada. Mi carrera mantiene a mi familia y estamos contentos con nuestro estilo de vida. Pero siempre hay espacio para mejorar, y una cosa es segura: aseguraremos el futuro de nuestros hijos y nuestras familias”.

Por otro lado, mencionó que su primer contacto con los juegos de azar no lo esperaba. Y así logró ganar el premio de los 25 millones de dólares en un solo instante. Al ser consultado, el suertudo ganador decidió contar el método para elegir el boleto ganador. “Estaba apurado, así que inventé un ‘método’ rápido y solo marqué un número principal mientras dejaba que la máquina de lotería eligiera el resto de los números en cada fila”, dijo. “No estoy muy seguro de lo que hice, pero ciertamente funcionó”.

No recogió el premio de inmediato debido a que tenia que trabajar y solo entregó su boleto el domingo por la tarde.

Por otro lado, decidió contárselo a su esposa. Emocionado, la despertó para contarle que ahora son millonarios. “Le susurré al oído a mi esposa, diciéndole que creo que hemos ganado la lotería. Así la desperté. Ella realmente no entendió al principio… a pesar de lo tarde que era, inmediatamente llamé a mi familia cercana para contarles la noticia. No pude dormir La adrenalina no me lo permitió. Mi esposa y yo estuvimos sentados en la sala hablando hasta las 6 de la mañana”, declaró al medio israelí.

