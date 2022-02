Gustavo Dulanto estuvo en el estadio y vivió de pie el triunfo del Sheriff en la Europa League

Sheriff venció 2-0 a Braga por la Europa League.

Gustavo Dulanto no pudo ser considerado para el debut del Sheriff Tiraspol por la Europa League, pero se hizo presente en el estadio. El peruano vivió apasionadamente y estuvo de pie durante la victoria 2-0 ante el Braga.

Una hincha del elenco moldavo grabó el momento exacto en donde ‘Pochito’ se puso de pie en las gradas del complejo deportivo y dejó de lado que atrás de él había gente. Esto es lo que genera el fútbol.

Este video fue subido a la cuenta de Instagram de la fanática y el ‘incaico’ no dudo en ‘repostearlo’ en sus historias. Asimismo aprovechó para pedir disculpas a los que tuvieron que soportarlo durante el compromiso.

“Que me disculpen los que estaban atrás mío pero se me es imposible estar afuera”, escribió. Recordemos que en un post previo al debut del Sheriff, el central dio a conocer que no iba a poder estar por suspensión.

El exfutbolista de Cusco FC aún no ha disputado un partido oficial en esta temporada. Su último encuentro fue el 11 de diciembre del año pasado cuando participó de la goleada 4-0 ante Zimbru Chişinău por la primera división de Moldavia. El representante de la ‘bicolor’ estuvo durante los 90 minutos.

SHERIFF VS. BRAGA

Sheriff sacó ventaja en la llave ante Sporting Braga en su primer partido oficial del año 2022. Un gol de penal de Sébastian Thill abrió el marcador a favor de los moldavos.

Sobre el final del partido, Adama Traoré aprovechó un error defensivo en salida de Sporting Braga para perfilarse al arco rival y sellar el 2-0 final de Sheriff.

Sheriff y Sporting Braga disputarán el partido de vuelta el próximo jueves 24 de febrero a las 15:00 (hora peruana) en el estadio Municipal de Braga. Para este encuentro, Dulanto podría reaparecer y ser titular como en situaciones anteriores.

De superar a Braga, el elenco del defensor nacional estará presente en el sorteo de la siguiente instancia que se llevará a cabo el 25 de febrero. Cabe resaltar que ya hay ocho equipos clasificados, los cuales son los primeros de cada grupo. Estrella Roja, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Lyon, Mónaco, Spartak Moscú y West Ham.

