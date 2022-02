Hernán Condori: asesor del Minsa designado por ministro registra 20 denuncias penales

Hace unos días, Hernán Condori, ministro de Salud, designó como asesor del Minsa a William Córdova, médico veterinario especialista en perros y gatos. Este nombramiento ha causado una serie de cuestionamientos, ya que el flamante asesor tiene un gran acercamiento a Vladimir Cerrón.

Tras un informe periodístico elaborado por la revista Caretas, se dio a conocer que Córdova Prado tiene 20 denuncias penales por delitos graves como violación sexual, resistencia a la autoridad, violencia contra la mujer, sustracción de menor y por negarse a pasar pensión alimenticia a sus menores hijos.

Algo que también se descubrió, es que en su DNI, el veterinario aparece como soltero, sin embargo tiene un hijo con Janeth Canales Tembladera y otro menor con Aly Petronila Dávalos Mercado. Ambas mujeres lo han denunciado ante la Policía y el Ministerio Público reiteradas veces por violencia física y psicológica, incumplimiento de obligación alimenticia, sustracción de menores y atentados contra la patria potestad.

Cabe mencionar, que desde el 2009, el recién nombrado asesor del Minsa, tiene acumuladas varias denuncias en el Ministerio Público de Huancayo.

“Aunque algunas de estas denuncias han sido archivadas, no es normal que a alguien con denuncias por delitos graves como violación sexual, apropiación ilícita y resistencia y desobediencia a la autoridad sea nombrado como alto funcionario”, expresa el medio de comunicación.

Cuando Córdova integraba al equipo de los Bomberos, él y junto a otros aspirantes, llegaron ebrios a la Compañía de 198 del distrito El Tambo, en Huancayo. Fue denunciado por su colega Sarita Pilar Madueño Solórzano y, finalmente, un comité de disciplina de su institución terminó sancionándolo con la expulsión de la institución.

ES ANTIVACUNAS

Según el informe periodístico de Caretas, Córdova no registra ninguna vacuna contra COVID-19, a pesar que como bombero estuvo apoyando en primera línea a los pacientes.

“Sus compañeros bomberos de Huancayo sostienen que es un entusiasta antivacunas y que no cree en ellas”, sostiene la publicación.

Consultado al respecto, Córdova declaró al diario Perú21 que se ha vacunado en el extranjero, pero no supo precisar dónde ni cuándo. Su movimiento migratorio solo registra un viaje a México en tiempos de pandemia: salió de Lima el domingo 7 de marzo del 2021, regresó al país el domingo 2 de mayo de ese mismo año.

Cabe mencionar que el último martes, el ministro de Salud, Hernán Condori, declaró ante la Comisión de Salud del Congreso que nunca ha recetado ‘agua arracimada’ a sus pacientes.

“Mi persona nunca ha recetado ese producto, tampoco he vendido ni he dado a ningún paciente, simplemente como una cuestión... me lo presentaron el producto, lo leí, entré a Google, investigué”, dijo.

El titular del Minsa, sostuvo que detrás de ese producto hay un trabajo de investigación del doctor Berenson “que tiene 47 puntos de bibliografía” sobre “un tipo de agua molecular que, de acuerdo a literatura científica, permite ingresar a las membranas celulares”. Ante esto, el doctor prometió hacer llegar el escrito a los congresistas de la comisión.

“Mi persona, soy un médico general. Nunca he dicho que soy un ginecólogo. Mi señora es obstetra. En el consultorio (dice) médico guion obstétrico. Yo soy médico y mi esposa es obstetra. Yo en ningún momento mi sello dice ginecólogo”, sentenció.

Durante esta reunión, el ministro fue consultado sobre las denuncias de su actual asesor Willian Córdova, pero éste no supo qué responder, solo atinó a declarar de que “todos los trabajadores están en evaluación” y luego respondió las siguientes interrogares.

