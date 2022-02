Programación de partidos de hoy, miércoles 16 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

César Vallejo vs Olimpia se enfrentaron por la Copa Libertadores 2022 (Foto: @clubucv)

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúan los octavos de final en la Champions League con los encuentros entre Inter de Milan vs. Liverpool y RB Salzburgo vs. Bayern Munich. Además, en Europa habrá un enfrentamiento en LaLiga de España entre Atlético de Madrid vs. Levante. Sigue la jornada 23 de la Serie B de Italia con varios partidos, el más esperado es el del Benevento de Gianluca Lapadula vs. Ascoli, recordemos que el futuro del futbolista italo peruano en el club todavía en incierto

La Copa Libertadores continúa su primera ronda con los partidos de vuelta, hoy se disputará los duelos entre Bolívar vs. Deportivo Lara y Olimpia vs. César Vallejo. Además, la versión sub de la Copa también sigue hoy con los encuentros entre Peñarol vs. Caracas FC e Independiente del Valle vs. Club Guaraní. Además, hoy siguen los octavos de final de la Concacaf Concachampions con el choque entre Forge FC vs. Cruz Azul de Luis Abram.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol argentino será el que aportará la cuota de emoción hoy con la Copa de la Liga Profesional. El cotejo más esperado será entre River Plate vs. Patronato.

Serie B - Italia

12:30 p.m. Crotone vs. Brescia – Footters

12:30 p.m. Frosinone vs. Como – Footters

12:30 p.m. Alessandria vs. US Lecce – Footters

12:30 p.m. Benevento vs. Ascoli – Footters

LaLiga - España

1:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Levante – Star +, ESPN 3

Champions League – Octavos de Final

3:00 p.m. Inter de Milan vs. Liverpool – Star +, ESPN

3:00 p.m. RB Salzburgo vs. Bayern Munich – Star +, ESPN 2

Copa de la Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. Tigre vs. Central Córdoba – TyC Sports Internacional

5:15 p.m. Aldosivi vs. Boca Junior – ESPN 2

7:30 p.m. River Plate vs. Patronato – ESPN 2

Copa Libertadores – Fase 1

5:15 p.m. Bolívar vs. Deportivo Lara – Star +, ESPN

7:30 p.m. Olimpia vs. César Vallejo – Star +, ESPN

Copa Libertadores – Sub 20

6:00 p.m. Peñarol vs. Caracas FC – Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok

6:00 p.m. Independiente del Valle vs. Club Guaraní – Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok

Concacaf Concachampions – Octavos de final

8:00 p.m. Forge FC vs. Cruz Azul – Star +, Fox Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok, Footters, TyC Sports Internacional y Fox Sports.

