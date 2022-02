Melissa Klug: Psicóloga de América Hoy le advirtió que podría terminar con Jesús Barco por esta razón

Lizbeth Cueva le advirtió que podría terminar con Jesús Barco meses atrás. (Foto: Composición)

Melissa Klug y Jesús Barco habrían decidido dar por finalizada su relación amorosa. En medio de estos fuertes rumores, las conductoras de América Hoy recordaron la vez que Lizbeth Cueva, psicóloga del programa, le advirtió a la empresaria que podría terminar su romance con el futbolista.

Este miércoles 16 de febrero, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna comentaron sobre la presunta separación de Melissa Klug con su prometido de 24 años. Aunque ninguna tuvo en claro cuál sería el motivo, las presentadoras señalaron que la terapeuta ya “sospechaba” que se separarían.

Luego de que Edson Dávila dijera que era más acertada que Reinaldo Dos Santos, Lizbeth Cueva comentó que ella analizó la relación meses atrás y se dio cuenta que algo no le “cuadraba” del todo, por lo que le recomendó a Melissa que se tomara el tiempo de conocer más el deportista. ¿Pero qué dijo en aquella oportunidad?

Sucede que Melissa Klug se presentó en América Hoy a inicios de diciembre de 2021 para hablar sobre su compromiso con Jesús Barco. Fue allí que durante el segmento “Mito o verdad” le preguntaron qué era lo que más le disgustaba de su novio, a lo que ella contestó que el ser muy “detallista”.

“No es que me hostigue, pero es un hombre súper detallista, es demasiado, no es que no lo soporte. A veces llega con flores, o a veces nos escapamos unos días. Llega con las flores casi diario”, dijo en aquel entonces.

PSICÓLOGA DE AMÉRICA HOY LE LANZÓ ADVERTENCIA SOBRE JESÚS BARCO

La respuesta contradictoria de Melissa Klug llamó la atención de la especialista, quien le dijo rápidamente: “ Todo extremo es malo. Ustedes tienen un amor muy mágico, y es lindo sí, pero ¿qué tiempo tienen en la relación? Un año, ya pues, me gustaría que lo mismo me digas cuando tengas 6 años ”.

La ‘Blanca de Chucuito’ intentó defender a su pareja, pero la psicóloga no dio su brazo a torcer. “ Cuando un amor es así de desbordante, lo que rápido viene, rápido se va. Los detalles no tienen que ser solamente flores, una cartita, un mensaje en un papel”, sentenció.

En otro momento, Cueva le recomendó a Melissa que espere de 2 a 3 años para recién casarse con el futbolista, ya que consideró que no se conocían lo suficiente . “Eso te garantizará que tu relación va a durar”, le dijo. Sin embargo, la empresaria de 38 años aseguró que ya conocía a Jesús Barco por completo en tan solo un año de relación.

Psicóloga de América Hoy le advirtió a Melissa Klug que podría terminar con Jesús Barco por esta razón. (VIDEO: América TV / América Hoy)

¿JESÚS BARCO LE FUE INFIEL A MELISSA KLUG?

Gianella Marquina Klug, la hija mayor de Melissa Klug, dio a entender que el futbolista le habría sido infiel a su madre. El martes 15 de febrero, la influencer compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram un peculiar mensaje que haría pensar sería una indirecta para el deportista.

“El ego te lo alborota cualquiera, la conciencia no”, se puede leer en dicha red social. Esto aumentaría la creencia de varios usuarios de que Jesús Barco habría cometido infidelidad.

Foto: Instagram

Cabe resaltar que, además de la indirecta, un vidente del programa Un Día en el Mall aseguró que hay una tercera persona en la vida del futbolista, la cual habría hecho tambalear su sólida relación con la ‘Blanca de Chucuito’.

Este vidente señaló que Melissa se enteró de un ampay de su pareja con otra mujer , por lo que habría decidido alejarse de él sin más explicaciones.

SEGUIR LEYENDO: