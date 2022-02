Reto visual: Solo el 3% de personas logra encontrar el globo de corazón. (Foto:Captura)

Los retos visuales se han vuelto bastante virales en redes sociales, más de uno se atreve a realizarlo, pero son pocos los que logran cumplir el reto y ya que aún nos encontramos en el mes de San Valentín te dejamos el reto del globo de corazón ¿podrás lograrlo? Solo tienes 10 segundos para hacerlo.

Recuerda que un reto se le denomina como tal porque establece un tiempo límite, es por esa razón que pocos pueden hacerlo. La mayoría de personas abandona el juego porque se rinden, mientras que otras se toman hasta cinco minutos para hacerlo.

Como lo mencionamos solo el 3% de todas las personas que se han atrevido a realizarlo lo han logrado. Es decir, han encontrado el globo de corazón en 10 segundos y algunos inclusive hasta en menos tiempo. Claro está que nadie lo ha podido realizar en un segundo, pero si en 5 segundos; sin embargo son pocas las mentes brillantes que lo hicieron.

RETO DEL GLOBO DE CORAZÓN

Eso sí recuerda que este reto viral no indica si eres bueno o malo en algo, por el contrario al realizarlo entrenas tu cerebro y visión, así que tómalo como eso, entrenamiento y diversión para tu cerebro y por supuesto para ti. Estamos seguros que te sacará una sonrisa cuando logres ubicar el lugar.

La imagen del reto muestra un fondo de color rosado con varios lazos de Cupido, corazones y rosas impresas por todas partes, pero en medio de todo ese caramelo del amor hay un globo en forma de corazón ¿Dónde estará? Te daremos una pista antes de que veas la imagen. Piensa en los componentes clásicos que tiene un globo y lo ubicarás con rapidez.

Ahora sí, observa la imagen y si no lo encuentras en 10 segundos, no te preocupes más abajo te mostraremos la imagen con la respuesta. Eso sí, no vale hacer trampa.

Reto visual: Solo el 3% de personas logra encontrar el globo de corazón.

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Si llegaste hasta aquí es porque encontraste la respuesta y quieres comprobarla o simplemente no encontraste el globo en el tiempo indicado. Esperamos que te hayas divertido y sí ahora te mostraremos la respuesta. Está ubicada al lado derecho inferior de la imagen y tiene una pita, tal como se presenta a los globos. Es el único con esa característica. Si aún así no das con él, mira la siguiente imagen.

Respuesta del reto visual del globo de corazón.

Y sí ahí estaba. ¿Ves que no era complicado? Recuerda que te dimos una pista, la pita es un implemento básico del globo. Siempre que nos piden dibujar un globo la pita siempre está presente, sino ¿con qué lo sujetamos?

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Se tratan de acertijo pero a través de imágenes. Eso quiere decir que una imagen tiene una incógnita por revelar y se convierte en un reto al darle al participante un tiempo específico para descifrar aquello que se esconde en la imagen y que necesitas revelar. En algunos casos pueden tener un significado, mientras que en otros simplemente es demostrar la habilidad que tienes para hacerlo. Recuerda que no en todos los casos se maneja un tiempo específico.

SEGUIR LEYENDO