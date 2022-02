Acertijo visual: ¿encuentras el pollo entre las ovejas?

Halla el pollo entre las ovejas de este desafío viral. Foto: Napsi

Es 2022, y muchos queremos saber que sucederá en los próximos días. Por eso seguimos con los tests virales que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas en cuanto al amor, ya que estamos febrero. Es el mes del amor donde entra la confusión y debes saber qué hacer contigo mismo.

Lo que debes hacer es encontrar en el menor tiempo posible el pollo oculto entre las ovejas y supera al 95% que no lo hizo en solo 5 segundos. El enunciado del mismo es sencillo, pero la solución no lo es tanto, así que prepárate para lo que se te viene. Recuerda que este porcentaje es difícil de superar a menos que quieras formar parte de ese grupo si no resuelves el reto en el corto tiempo. Ponte a prueba.

En caso no encuentres al pollo, líneas abajo tendrás la solución al reto visual para que puedas practicarlo en otra ocasión o te animes a probar nuevos acertijos visuales. Así que ponte las pilas cuanto antes para dar con la solución de este acertijo visual y así, al mismo tiempo que te satisface lograrlo, poner contra las cuerdas a tus amigos o familiares.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

No te preocupes si no formaste parte de ese grupo de genios y con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido, aquí te la mostramos. Cerca de la parte media hacia el lado derecho de la composición, resalta el pequeño ovíparo al costado de una oveja que mira en dirección opuesta.

Estabas cerca, casi logras acertarlo si es que no lo conseguiste a tiempo. Descuida, compártelo con tus amigos, familiares o colegas para probar este reto en tiempos de pandemia y estrés emocional.

En caso desees probar un nuevo reto para tu personalidad, haz clic arriba para que puedas acceder a una lista especial. Se trata de los retos virales más difíciles de resolver para los usuarios durante el 2021. Si bien en muchas ocasiones pueden parecen sencillos de resolver, la verdad es que el porcentaje de personas que logra resolverlos es cada vez menor, sobre todo para los que tienen un límite de tiempo de resolución.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

