Acertijo visual: encuentra el error que solo los ‘cracks’ han resuelto en solo cinco segundos

El reto viral que solo los 'cracks' logran resolver en 5 segundos: ¿cuál es el error? (Foto: Facebook/Bright Side / smalljoys.tv)

Es 2022, y muchos queremos saber que sucederá en los próximos días. Por eso seguimos con los tests virales que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas en cuanto al amor, ya que estamos febrero. Es el mes del amor donde entra la confusión y debes saber qué hacer contigo mismo.

Es ahora de que seas un crack y resuelvas el error en la imagen donde se ve una pareja caminando con su hija, dos personas juntas con ropa deportiva, una mujer paseando a su perro, una niña con un medio de transporte y un chico con su skateboard. El reto es práctico, pero solo tienes cinco segundos para superarlo cuanto antes, sino no podrás cumplirlo. Además, solo el 5% de las personas han pasado esta tensa prueba ya que es un método de velocidad para tus habilidades cognitivas.

¿Te animas? De seguro te sorprenderás con la solución que está líneas abajo. Pero es genial superar a ese 5% que aprobó el acertijo y así destacar como un verdadero ‘crack’. Mucho suerte y en caso no hayas encontrado la respuesta, siempre estará el solucionario para absolver las dudas.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

No te preocupes. Si no pudiste resolver el acertijo visual en menos de los 5 segundos, aquí te ofrecemos la respuesta del viral que tiene medio confundido a muchos usuarios. Presta mucha atención porque si miras con detenimiento al lado izquierda de la imagen, hay un pequeño error que escapa de la realidad. El chico con gorra no está montando un skate, sino patina sobre un sándwich. Y eso es imposible ya que es un alimento sólido que con el golpe con la tierra se partiría, porque esto no es una película de ficción. Si lograste hallarlo, felicitaciones. No olvides compartirlo con tus amigos, colegas y familiares en un contexto complejo por la crisis política peruana junto a la pandemia del COVID-19

Solución del reto viral: aquí está el error. (Foto: Facebook/Bright Side / smalljoys.tv)

En caso desees probar un nuevo reto para tu personalidad, haz clic arriba para que puedas acceder a una lista especial. Se trata de los retos virales más difíciles de resolver para los usuarios durante el 2021. Si bien en muchas ocasiones pueden parecen sencillos de resolver, la verdad es que el porcentaje de personas que logra resolverlos es cada vez menor, sobre todo para los que tienen un límite de tiempo de resolución.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

