Qatar 2022: FIFA anunció que sorteo del mundial se realizará el 01 de abril

Luego de los dos robos del Trofeo de la Copa del Mundo, la FIFA entrega una replica al campeón mundial. Foto: FIFA.

A 279 días del inicio del mundial Qatar 2022, la FIFA confirmó este martes que el sorteo para definir a los grupos del torneo se realizará el próximo viernes 01 de abril en Doha, capital del país anfitrión. Hasta el momento hay 14 selecciones con su boleto ganado y entre ellas están Brasil y Argentina de Conmebol. La selección peruana lucha por un cupo em las Eliminatorias Sudamericanas.

De esta forma, se confirma que aún no se conocerán definitivamente a las 32 selecciones participantes cuando se haga el sorten, ya que esta se llevará a cabo antes de definir los repechajes entre Sudamérica vs Asia y Oceanía vs Centroamérica.

SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL HASTA EL MOMENTO:

Anfitrión: Qatar

UEFA: Alemania, Bélgica, Francia, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Suiza, Serbia, España y Países Bajos.

CONMEBOL: Brasil y Argentina

AFC: Corea del Sur e Irán