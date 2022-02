Programación de partidos de hoy, domingo 13 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El Tottenham vs. Wolverhampton será uno de los atractivos en la Premier League de Inglaterra. | Foto: Getty Images

Este domingo 13 de febrero tendremos una fecha de fútbol bastante cargada de partidos. Evidentemente, las principales ligas del mundo como la inglesa, la española o la italiana tendrán llamativos encuentros que no te los puedes perder. Además de la participación de algunos peruanos que militan en el extranjero.

Por ello, te detallaremos los principales atractivos de esta fecha. Empezando por la Liga 1 de Perú, el encuentro entre Sporting Cristal y Melgar de Arequipa será uno de los partidos de la jornada 2 del torneo nacional. Mientras que el otro “plato fuerte” será el que jueguen Sport Boys y Alianza Lima.

En cuanto al fútbol internacional, tendremos la visita del Liverpool (51 puntos) ante el colero Burnley (14 puntos), con la consigna de acercarse a un cada vez más líder Manchester City (63 puntos). En tanto, el Wolverhampton visitará al Tottenham en un duelo donde el triunfo disparará, a cualquiera, muy cerca de los puestos de clasificación europea.

LaLiga española también tendrá acción cuando el Espanyol reciba al Barcelona de Xavi Hernández. Los ‘azulgranas’ (38 puntos) tratarán de acortar distancias y trepar en la tabla de posiciones que, pese a empatar en su último partido, lidera el Real Madrid (54 puntos).

Por su parte, si bien Miguel Trauco no fue convocado por el Saint-Étienne para el duelo ante el Clermont Foot 63, sí lo estuvo Santiago Ormeño, quien podría tener minutos con el Club León en su visita al Pumas de la UNAM. Otro de los que tendría acción sería Gabriel Costa con Colo-Colo, cuando juegue ante Deportes La Serena por el torneo chileno. Del mismo modo, tanto Carlos Zambrano como Luis Advíncula fueron incluidos en la lista de convocados de Boca Juniors para el partido ante Colón de Santa Fe.

A continuación, la programación completa con los horarios y canales:

Liga 1 de Perú

1:15 p.m.: Sporting Cristal vs. FBC Melgar - Gol Perú (Movistar 14 y 714)

1:30 p.m.: Atlético Grau vs. Sport Huancayo

3:30 p.m.: Sport Boys vs. Alianza Lima - Gol Perú (Movistar 14 y 714)





Premier League de Inglaterra

09:00 a.m.: Burnley vs. Liverpool - ESPN

09:00 a.m.: Newcastle United vs. Aston Villa - STAR+

09:00 a.m.: Tottenham vs. Wolverhampton - STAR+

11:30 a.m.: Leicester City vs. West Ham - ESPN





LaLiga de España

08:00 a.m.: Deportivo Alavés vs. Valencia - DirecTV Sports 610 y 1610

10:15 a.m.: Levante vs. Real Betis - ESPN 2

12:30 p.m.: Real Sociedad vs. Granada - ESPN 2

3:00 p.m.: Espanyol vs. Barcelona - ESPN





Bundesliga de Alemania

09:30 a.m.: Union Berlín vs. Borussia Dortmund - STAR+

11:30 a.m.: Hoffenheim vs. Arminia Bielefeld - STAR+





Serie A de Italia

06:30 a.m.: AC Milan vs. Sampdoria - STAR+

09:00 a.m.: Empoli vs. Cagliari - STAR+

09:00 a.m.: Genoa vs. Salernitana - STAR+

09:00 a.m.: Hellas Verona vs. Udinese - STAR+

12:00 p.m.: Sassuolo vs. AS Roma - ESPN Extra

2:45 p.m.: Atalanta vs. Juventus - ESPN 2





Ligue 1 de Francia

07:00 a.m.: AS Mónaco vs. Lorient - STAR+

09:00 a.m.: Clermont Foot 63 vs. Saint-Étienne – beIN Sports

11:05 a.m.: Lens vs. Bordeaux - STAR+

2:45 p.m.: Metz vs. Olympique de Marsella - STAR+, TV5 Monde





Liga MX de México

1:00 p.m.: Pumas vs. León – DirecTV Sports, TUDN





Liga de Chile

4:00 p.m.: Deportes La Serena vs. Colo-Colo - Estadio TNT Sports

6:30 p.m.: Universidad Católica vs. Unión Española - Estadio TNT Sports





Copa de LaLiga de Argentina

3:00 p.m.: Racing Club vs. Gimnasia y Esgrima - FOX Sports Premium, TyC Sports

5:15 p.m.: Platense vs. Talleres de Córdoba - FOX Sports Premium, TyC Sports

7:30 p.m.: Boca Juniors vs. Colón de Santa Fe - TNT Sports, TyC Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN EXTRA, beIN Sports, GOLPERU en canales 14 y 714, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, TyC Sports y FOX Sports.

SEGUIR LEYENDO