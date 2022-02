María del Carmen Alva: “Siempre defenderé las libertades, pero condenaré el acoso”

María del Carmen Alva, se pronunció, luego que un grupo de personas se instalaran frente a su vivienda con carteles y gritando diversas arengas en su contra.

A través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Congreso dejó en claro que defiende la libertad de expresarse, pero que el acoso es un extremo que no dejará que nadie traspase.

“Siempre defenderé las libertades, pero también condenaré el acoso político y el insulto. Nada justifica que vayan a la puerta de tu casa con imágenes diabólicas gritando palabras irrepetibles. No me van a amedrentar”, sostuvo.

Luego de conocerse que la presidenta del Congreso fue amedrentada por este grupo de personas, varios congresistas de diversas bancadas se solidarizaron y enviaron mensajes de apoyo.

“Maricarmen, las bancadas democráticas estamos contigo. Atacarte a ti es atacarnos a todos los que defendemos al igual que tú las libertades y la democracia. No vamos a permitir el amedrentamiento que destruyan nuestros principios”, escribió la parlamentaria Norma Yarrow.

No solo actuales congresistas mostraron su solidaridad con Alva tras lo sucedido, el ex congresista Franco Salas también se mostró en contra de lo sucedido.

“Condené los ataques a Susel Paredes y a todo aquel que recibe cualquier tipo de violencia, no se debe permitir. Dónde estás el Ministerio del Interior, Aníbal Torres, Policía Nacional del Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, escribió recordando los recientes ataques contra la congresista Paredes durante una marcha que se mostraba en contra de las decisiones del Congreso respecto al Sunedu.

Según la publicación del semanario “En sus Trece”, María del Carmen Alva, se habría reunido con un grupo de congresistas de las diversas bancadas para armar estrategias e incentivar la vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

Además de ello, en el informe periodístico, se reveló el contenido de un audio en donde Alva, supuestamente, contó sobre su participación en el dominical de ATV, el cual asegura que ella dará primicias, siempre y cuando no la critiquen.

“Se van a quedar sin medio de comunicación, porque he hablado con expertos y no hay duda que el tema de Cerrón ya está. ¡Y Vertiz! No lo puedo creer que el domingo le he dado a Vértiz antes que, a Cuarto Poder, me he peleado incluso porque me he ido a canal 9 y resulta que me están atacando. En vez de decir esto ya pasó y no poner nada. Pues la verdad que muy mal”, dijo en un audio difundido por Hildebrandt en sus trece.

“Yo le di a Pamela la primicia. Yo soy directa, no voy a ser como otros, que aguantan que les digan de todo y ‘yo me hago la loca’. Yo la paré (a la alcaldesa), ella se bajó (…) me pide disculpas”, agrega.

Ante esto, la conductora del dominical Día D, Pamela Vértiz, se pronunció tras saber el contenido de dicho audio y expresó que como periodista debe ser imparcial y crítica.

“Un POLÍTICO que se precie de DEMÓCRATICO jamás reclamaría un periodismo sin voz crítica, condescendiente. Un periodista serio jamás abdicaría de esa misión. Mi voz siempre firme y fuerte. Que nada apague tu voz”, expresó a través de su cuenta en Twitter.

Tras el incidente con la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzáles, también se pronunció y manifestó que en ningún momento la presidenta del Congreso se disculpó o hizo un mea culpa por la forma en cómo la trató frente a otras autoridades ediles.

“No podemos tener una presidenta del Congreso como esa señora. Por eso estamos en los problemas que estamos, porque así se enfrenta y se pelea con el Ejecutivo. Los paganos somos los peruanos [...] Que Dios ilumine su mente para que no siga cometiendo esos abusos por tener el cargo de creerse y estar maltratando, y todavía mujeres iguales que somos”, finalizó.

