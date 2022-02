María del Carmen Alva: reacciones a la reunión que sostuvo con congresistas buscando la vacancia

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso.| Foto: Agencia Andina

Este viernes, un reportaje del semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ mostró una reunión que sostuvieron la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, y otro legisladores opositores al gobierno de Pedro Castillo en el hotel Casa Andina Premium. El tenor de la reunión, según un periodista que fue testigo, era buscar una estrategia para vacar al mandatario.

Patricia Juárez y Hernando Guerra García, de Fuerza Popular; Jorge Montoya y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Norma Yarrow y José Williams, de Avanza País; Carlos Anderson (Podemos Perú), Lady Camones (Alianza para el Progreso - APP), Luis Arriola (Acción Popular- AP) y la titular del Parlamento estuvieron más de seis horas debatiendo este tema.

Se habían congregado en un evento extraoficial organizado por la Fundación Friedrich Naumann, una organización alemana que “defiende las libertades” y finanza proyectos de extrema derecha, informó el reportaje. En el reportaje también se difundió un audio de Alva hablando con una persona del canal ATV, aparentemente quejándose porque habían criticado su actitud contra la alcaldesa de Ocoña, cuando les había dado una entrevista exclusiva.

Varios políticos reaccionaron a esta reunión en Twitter. Uno de ellos fue Alejandro Salas, ministro de Cultura: “Bajo reglas democráticas, la voluntad popular determinó que sea @PedroCastilloTe quien ocupe la Presidencia por 5 años, cualquier intento de quebrantar lo que el pueblo eligió es y será siempre un golpe de Estado”.

En la misma línea, la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, escribió: “¡No al golpe de estado! Desde los resultados de segunda vuelta, sectores interesados en no perder el poder que por años han tenido en el Ejecutivo, empezaron una campaña permanente para hacerse del gobierno. No al golpe ni vacancia”.

Mientras tanto, la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, dijo que quienes no pudieron alcanzar el poder en las urnas hasta hoy siguen buscando la forma de arrebatar lo que no pudieron ganar de manera limpia y democrática.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, le respondió: “¿Contrastó la información? Claro que no, pero le cuento: la reunión fue organizada por la fundación Neumann en un hotel conocido, con previas invitaciones y almuerzo a la vista de mucha gente, además fue publicado como se debe. Esto no es Sarratea, donde no se le oyó ninguna crítica”.

En tanto, Rosangella Barbarán, legisladora de Fuerza Popular, indicó que todos los días se descubren hechos que involucran a Castillo y a su entorno más cercano, pero algunos siguen justificándolo. “En la juramentación de su cuarto arroz con mango se quitó el sombrero y la careta, cedió ante el sentenciado por corrupción, pero culpan al Congreso”, apuntó.

Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, también opinió: “La presidenta del Congreso debe ser denunciada constitucionalmente por conspiración al sistema democrático promoviendo un golpe de Estado parlamentario y coacción contra la libertad de prensa, donde además estarían involucrados otros partidos”.

Twitter: reacciones a reunión de congresistas.

MÁS REACCIONES

Jorge Montoya de Renovación Popular señaló en canal N que Hildebrandt puede escribir una novela sobre el tema de la reunión, pero lo cierto es que han estado en una reunión política con la fundación alemana que guía y trae a los expositores, ya que buscan permanentemente mejorar su capacidad para legislar y para entender los problemas políticas que tiene el país.

“Es un espacio de diálogo entre los que tenemos un pensamiento muy parecido para buscar hacer un frente. Nada más. Es público lo que hacemos, no tiene nada de secreto. Ha sido de mucho provecho para los que estuvimos allí. No se habló de vacancia, para hablar de vacancia lo hablamos públicamente”, sentenció.

En tanto, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, se refirió a una frase de Alva cuando dice que tenemos que cuidarnos del comunismo. “Yo pienso que ella debe tener pruebas. Hay que preguntarle a la presidenta a qué se refiere, qué documentos, qué informes tiene. Ella no puede estar chismoseando de cosas de las que no tiene información verídica. Por favor, es la presidenta del Congreso”.

No se mostró sorprendido por los deseos de vacancia. “Eso es normal, siempre en un gobierno hay saboteadores, gente que reniega de haber perdido, seguramente han debido estar sentados acá, pero ha ganado la mayoría y ellos no lo superan”.

