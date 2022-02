Cerrón sobre reunión de Alva: “El pueblo debe organizarse frente a la amenaza del golpe de Estado”

Cerrón se manifestó tras la renuncia de Bellido. Foto: Andina.

Luego de conocerse, según el semanario “En sus Trece”, que María del Carmen Alva sostuvo reuniones con los diversos voceros de las bancadas del Congreso para crear estrategias e incentivar una posible vacancia contra el presidente Pedro Castillo, Vladimir Cerrón se pronunció y pidió a la población estar atentos para defender al “Gobierno popular”.

Asimismo, el líder del partido Perú Libre sostuvo que la población “debe de organizarse” tras conocer dicho encuentro de la titular de la Mesa Directiva, Alva Prieto, y el presunto chat grupal en Telegram para coordinar acciones en contra del Ejecutivo.

“El pueblo debe organizarse frente a la amenaza del golpe de Estado propiciado por la ultraderecha ¡Defendamos el gobierno popular!”, manifestó Cerrón Rojas en su cuenta oficial de Twitter.

Luego de hacerse pública esta reunión, quien también se pronunció fue el congresista Guillermo Bermejo. A través de sus redes sociales, el legislador señaló que Alva Prieto debería “ser censurada”, con fin de “poner un alto a estos planes maquiavélicos”.

“Anulan facultades al presidente, anulan el derecho a referéndum y ahora anulan el pedido de confianza al presentarse el gabinete. Todo mientras en hoteles de cinco tenedores la mafia del fujiaprismo y una fundación fascista se reúnen con la presidenta del Congreso y congresistas fieles a la vacancia para hacer números de cómo dar un golpe de estado parlamentario. Es hora de que la señora Alva sea censurada, el Perú debe ponerle un alto a estos planes maquiavélicos”, manifestó.

Cabe mencionar, que en el semanario “En sus trece”, se transcribe un audio en donde, supuestamente, María del Carmen Alva asegura que le da una primicia al canal 9 y que ella " se hace la loca” ante los cuestionamientos , pues no va a permitir que la ataquen si ella a cambio da una entrevista.

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso.| Foto: Agencia Andina

“Yo le di a Pamela la primicia. Yo soy directa, no voy a ser como otros, que aguantan que les digan de todo y ‘yo me hago la loca’. Yo la paré (a la alcaldesa), ella se bajó (…) me pide disculpas”, señaló.

Luego que dicho audio de la presidenta del Congreso se volviera viral en las redes sociales, Cerrón opinó sobre el tema y expresó su malestar, ya que considera que los comentarios de Alva lo “ofendieron”.

“Sra. Presidenta del Congreso, ofende usted a mi persona, bancada y partido. Decir que vamos a quitarle un canal a sus propietarios, déjeme decirle que, por el contrario, la clase oligárquica a la que pertenece hizo fortuna en este país quitándole al pueblo sus pertenencias”, escribió el fundador de Perú Libre en su cuenta de Twitter.

CERRÓN DEFIENDE A HERNÁN CONDORI COMO TITULAR DEL MINSA

Ante las críticas que el Colegio Médico del Perú ha brindado en torno a la designación de Hernán Condori como ministro de Salud, Vladimir Cerrón ha defendido dicho cargo, asegurando que no es ético que la institución critique a sus integrantes.

“Colegio Médico del Perú no debe atacar a un miembro de su orden, es antiético, nunca se vio, si hay alguna denuncia debe procesarlo y esperar el dictamen, no adelantar opinión. Aquí lo que se hace es política desde una institución cuyo fin es la ética y la deontología, no más”, indicó en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, el Colegio Médico del Perú exigió la renuncia del nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa), ya que no cuenta con las condiciones mínimas para dirigir la institución, sobre todo en esta tercera ola que afronta el país.

“Hemos acordado solicitar la inmediata renuncia del ministro de Salud porque las evidencias que se han señalado en el transcurso del día han sido bastantes severas. Por lo cual esperemos el presidente tome nota inmediatamente porque no podemos aceptar una persona sin las condiciones mínimas para dirigir un problema tan serio como es la tercera ola de la pandemia”, sostuvo el decano del CMP, Raúl Urquizo, en diálogo en RPP Noticias.

SEGUIR LEYENDO