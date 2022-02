Pacientes con cáncer se pronuncian ante inestabilidad del ministerio de Salud tras designación de Hernán Condori

No hay que darle tregua al cáncer. A través de un comunicado, los pacientes oncológicos del país que integran la Alianza Nacional contra el Cáncer, se pronunciaron al conocer la inestabilidad del Ministerio de Salud tras la designación de Hernán Condori como titular del Minsa.

Recordemos que ante la designación de Condori, son muchos funcionarios del Ministerio de Salud que han presentado su renuncia y esta medida genera una gran incertidumbre entre los pacientes.

Asimismo, se mostraron preocupados porque lleva más de 6 meses que se promulgó la Ley Nacional de Cáncer y hasta la fecha no está activa, por lo que le pidieron al presidente Pedro Castillo, que tome cartas en el asunto a fin de que los pacientes tengan una buena atención médica en su lucha contra esta enfermedad.

“El Ministerio de Salud, durante el Día Mundial contra el Cáncer, anunció que publicaría el reglamento la próxima semana. Sin embargo, el cambio de autoridades nos genera una gran incertidumbre”, sostuvieron.

Es por ese motivo que exhortaron a que el actual ministro Hernán Condori tome el tema como prioridad, no solo en cuanto a la Ley Nacional de Cáncer, sino también en relación al abastecimiento de medicamentos.

Según detalló la Alianza Nacional contra el Cáncer, son más de 175 mil pacientes oncológicos que no pueden llevar un debido tratamiento de quimioterapias, radioterapias u otros, ante la falta de fármacos, lo cual esto agrava la situación de su salud.

“El cáncer no espera, no lo detiene la crisis política, el cambio de autoridades o la pandemia, No podemos parar por ningún motivo, necesitamos el compromiso y la voluntad política de las autoridades para velar por la continuidad del acceso a una atención oncológica digna”, expresaron.

Por otro lado, piden al Gobierno que cuanto antes se active la ley que se promulgó el 10 de agosto del 2021 para garantizar que todos los pacientes oncológicos tengan la oportunidad de recibir un tratamiento, antes, durante y después de recibir un diagnóstico de cáncer.

Recordemos que esta ley se promulgó en el diario El Peruano la Ley Nacional de Cáncer, la cual tiene por objeto garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan, con la finalidad de asegurar el acceso al derecho fundamental a la salud en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Asimismo, la presente ley es aplicable a nivel nacional a todas las instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas que tengan por objeto la prestación de servicios de salud oncológica en el marco del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

En ese mismo contexto, en el artículo 3 de esta ley, explica que el Estado garantiza el acceso y la cobertura oncológica integral, que incluye la prestación de servicios de promoción, prevención, control y atención oncológica en cualquiera de sus manifestaciones, formas o denominaciones, que permita asegurar el tratamiento de calidad de las personas diagnosticadas con dicha enfermedad, a nivel nacional y en forma progresiva de acuerdo al desarrollo y la disponibilidad de recursos, incluyendo acciones multisectoriales e intergubernamentales.

¿QUÉ INDICA EL ARTICULO 4 SOBRE LA LEY NACIONAL DE CÁNCER?

El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud en su calidad de órgano rector, y sus organismos público ejecutores en el ámbito de sus competencias, formula, implementa y evalúa la Política Nacional de Lucha contra el Cáncer o PNC. La PNC establece los lineamientos, objetivos, indicadores y estándares mínimos de cumplimiento que garanticen una atención integral oncológica, considerándose como ejes vitales la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos e investigación del cáncer.

