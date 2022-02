Vladimir Cerrón responde al CMP tras críticas al ministro de Salud: “No debe atacar a un miembro de su orden”

Foto con Vladimir Cerrón.

El secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter y aseguró que el “Colegio Médico del Perú no debe atacar a un miembro de su orden”. Esto debido a que lamentó públicamente el cambio del ministro Hernando Cevallos en la cartera de Salud.

“ Colegio Médico del Perú no debe atacar a un miembro de su orden, es antiético, nunca se vio, si hay alguna denuncia debe procesarlo y esperar el dictamen, no adelantar opinión . Aquí lo que se hace es política desde una institución cuyo fin es la ética y la deontología, no más”, se lee en su red social.

En esa misma línea, reclama al CMP los cobros excesivos de las clínicas cuando el pueblo se contagia de COVID-19.

“ Cuando a un paciente en una clínica de Lima le cobraban 500,000 soles por su atención de Covid-19 ¿Dónde estaba el Colegio Médico del Perú? ”, pregunta en Twitter.

Recordemos que el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, lamentó el cambio del ministro Hernando Cevallos en la cartera de Salud. Sobre ello, Urquizo dijo que ahora el sector estará desprotegido ante la tercera ola de la pandemia de la COVID-19.

“Estamos preocupados como CMP porque en plena tercera ola, en la cual todavía no ha bajado la cantidad de enfermos, fallecidos y la demanda de las camas es enorme, se cambie a un ministro. Esto nos preocupa porque no sabemos qué pasará mañana. Realmente es lamentable porque nos permite tener un panorama no tan bueno, porque la salud es lo primero, estamos en una crisis sanitaria”, dijo en una entrevista con RPP.

“Más que la persona, en plena crisis sanitaria y demanda, se cambie el equipo. Para que los nuevos funcionarios conozcan, (el sector salud) estará desprotegido. Estamos en plena tercera ola”, agregó.

CERCANO A VLADIMIR CERRÓN

Hernán Condori Machado se reunió la noche del lunes con el presidente Pedro Castillo en Palacio, según el registro de visitas del despacho presidencial. Además, sería una persona cercana a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. En redes sociales, circula una imagen con el líder de Perú Libre.

Minutos después, el propio Vladimir Cerrón felicitó, a través de su cuenta de Twitter, la designación de Hernán Condori con el siguiente mensaje:

“Saludamos la designación del Gabinete Torres, éxitos en esta nueva etapa y ¡Hasta Más Allá de la Victoria!”

NO ESTÁ ACREDITADO COMO MÉDICO OBSTETRA

Además, aseguró que el titular del Minsa está registrado ante el gremio como médico cirujano y no como médico obstetra que ofrecía el titular del Minsa en un consultorio privado.

Hay muchas fotografías y videos en las redes sociales donde se ve al ministro de Salud como médico responsable junto a carteles que dicen “consultorio médico obstétrico”. Según el aviso, el médico general se encargaba de hacer ecografías genéticas, morfológicas y en 4D, y los resultados se entregaban con fotos a colores, informe ecográfico y un DVD.

“Es una falta. El Código de Ética dice claro que si no estás acreditado en el Colegio Médico como especialista, puedes ser denunciado por cualquier paciente (...) De ser corroborado sería lamentable. El Colegio Médico no avala la pseudociencia, es un engaño, una estafa”, comentó Urquizo a RPP Noticias.

El CMP ha citado a Hernán Condori por presuntamente promover la pseudociencia y para que explique por qué estaría ejerciendo como obstetra sin tener la especialidad.





