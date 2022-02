BNP comenzó envío gratuito de textos impresos en sistema braille a nivel nacional

Rubén Goicochea Huari fue el primer beneficiario al recibir un texto impresos en sistema braille. Foto: BNP

Con el propósito de fortalecer el libre acceso a la lectura y la información, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), a través del servicio de Cecogramas de Serpost, comenzó el envío gratuito de textos impresos en sistema braille a nivel nacional a las personas con discapacidad visual que lo han solicitado vía online.

El primer beneficiario ha sido el señor Rubén Goicochea Huari (36), quien vive en el AA.HH. Josefina Ramos del distrito de Imperial, en la provincia de Cañete, y ha hecho uso de los servicios que ofrece la BNP para su comunidad desde 2007. Él recibió en su vivienda el libro Fábulas y leyendas latinoamericanas de Ciro Alegría. El mismo ejemplar le llegará a Fredy Since en Cusco.

“Desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 hasta diciembre de 2021, no tenía nada que leer. Solo escuchaba audiolibros. Cuando me enteré de que la BNP imprimía textos en sistema braille, me alegré y lo solicité. Siento que la BNP trata de acercarse al usuario cada vez más, facilita el acceso a la información y ahora con el Cecogramas estoy más que contento. Sí, prefiero leer que escuchar audios porque me permite tocar y sentir las palabras y vivir las historias con mi propia voz”, manifestó Rubén.

En esta primera entrega de BNP y Serpost participaron Fabiola Vergara, jefa institucional de la BNP; Esteban Cabrejos, gerente de Administración de Canales de Serpost; Liliana Barillas, gerenta de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad de Imperial; y Víctor Hugo Vargas, director de Promoción y Desarrollo Social del Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad).

Acompañaron el simbólico evento, Liubenka Obrenovich, coordinadora de la Gran Biblioteca Pública de Lima (GBPL); y Rosa Yataco, bibliotecóloga responsable de la Sala para Personas con Discapacidad Visual de la GBPL.

Rubén Goicochea Huari prefiere leer antes que escuchar audios. Foto: BNP

Actualmente, el servicio de impresión en sistema braille gratuito cuenta con dos modalidades de entrega: recojo en la GBPL y envío a domicilio, que cubre los distritos de El Agustino, Rímac, Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Lince, San Miguel, Pueblo Libre y San Juan de Lurigancho (Las Flores y Zárate).

Al hacer uso del Cecogramas, se amplía el alcance de beneficiarios a nivel nacional, permitiendo que personas con discapacidad visual reciban textos en sistema braille en sus hogares, considerando la escasez de obras accesibles en todo el mundo. Esta modalidad de envío forma parte de Tiflos BNP, servicios bibliotecarios accesibles para personas con discapacidad visual.

Para solicitar la impresión de texto en sistema braille, el usuario deber llenar un formulario (https://impresionesbraille.bnp.gob.pe/#/formulario) y elegir una de las 400 obras digitales que figuran en el catálogo o adjuntar un documento de su propiedad en PDF o WORD, cuya viabilidad será evaluada por el referencista de la GBPL.

El pasado 26 de enero, la BNP, como Entidad Autorizada en el marco del Tratado de Marrakech, suscribió un acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso.

Como Entidad Autorizada, las personas con discapacidad visual podrán acceder a través de la BNP a más de 600 mil obras en formato accesible, de las cuales 40 mil se encuentran en idioma español.

Según los registros del Conadis, existen 34,344 personas con discapacidad visual en el país, pero el Censo Nacional de 2017 reportó 1 millón 473 mil 583 personas con esa condición.

SEGUIR LEYENDO