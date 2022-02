Juan Carrasco Millones fue designado como viceministro de Justicia en reemplazo de Gilmar Andía

Juan Carrasco Millones fue ministro de Defensa y ministro del Interior. Foto: Andina

Juan Carrasco Millones, exministro de Interior y Defensa, fue designado este sábado como nuevo viceministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Gilmar Andía Zúñiga, quien renunció esta semana luego de evidenciar el “debilitamiento institucional y técnico” en ese sector.

“Designar al abogado Juan Manuel Carrasco Millones, en el cargo de Viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, establece la Resolución Suprema N° 032-2022-JUS, firmada por el presidente de la República, Pedro Castillo, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso, que fue publicada en el boletín de normas legales de El Peruano.

Carrasco Millones ocupó la cartera de Defensa desde el 17 de noviembre del 2021 hasta el 1 de febrero de 2022 tras la renuncia de Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros. En su reemplazo ingresó el contralmirante (r) José Luis Gavidia Arrascue.

El exfiscal titular de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado en Lambayeque también estuvo en el Gabinete de Guido Bellido como ministro del Interior desde el 29 de julio hasta el 6 de octubre de 2021.

Días antes de su salida del cargo como ministro de Defensa, el 24 de enero, se informó que Juan Carrasco Millones había sido internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en el hospital Edgardo Rebagliati por complicaciones con la COVID-19.

Tras ser reemplazado en el ministerio de Defensa, el funcionario escribió en las redes sociales lo siguiente: “La grandeza de una persona no se mide por la plata como cancha, ni porque ocupe el cargo más alto del país u ostente poder político, sino por las acciones positivas a su prójimo”.

RENUNCIA DE ANDÍA

Gilmar Andía presentó su carta de renuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cual fue aceptada oficialmente el 8 de febrero. El oficio fue dirigido al entonces titular del sector, Aníbal Torres -actual premier-, sobre por qué había tomado esta decisión.

“El autoritarismo, el menosprecio al trabajo técnico y al maltrato injustificado hacia los profesionales que integran nuestros equipos ha impactado de manera directa en las políticas y acciones que tiene esta institución”, se lee en la carta de la dimisión.

El funcionario lamentaba la destitución de de Susana Silva Hasembank como presidenta del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) por “no acatar una orden”. Y cuestionó la decisión del Minjus de retirar a Daniel Soria Luján como procurador General del Estado.

“Que se diga que porque no cumplió un acuerdo, una orden y que (Aníbal Torres) señale que existe un informe técnico de que Alberto Fujimori debe ser trasladado a un penal común, no es cierto, no existe”, dijo Gilmar Andía en una entrevista a Radio Santa Rosa tras su renuncia.

Aníbal Torres contestó al exviceministro de Justicia acusándolo de sumarse al grupo que quiere vacar al presidente Pedro Castillo, “a las críticas infundadas y sin ninguna razón”.

“Se le dio la confianza y trabajó aquí como viceministro, designó a su personal y se opuso siempre a los proyectos de ley que nosotros formulábamos”, mencionó en Exitosa el actual presidente del Consejo de Ministros.

