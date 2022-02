Aníbal Torres sobre continuidad de Hernán Condori: “Donde hay cuestionamientos, tiene que haber una evaluación”

Hernán Condori Machado, el nuevo ministro de Salud.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dio declaraciones sobre el ministro de Salud, Hernán Condori, quien viene siendo cuestionado por una serie de temas, entre ellos el de promocionar un agua arracimada, que no sería otra cosa que un producto fraudulento.

El premier indicó: “Estamos evaluando esta situación” junto con el presidente de la República, Pedro Castillo. “Vamos a tomar en cuenta los pronunciamientos en favor y en contra del ministro de Salud”, agregó sobre la evaluación que realizan sobre Condori.

Sin embargo, señaló que Condori no tiene ninguna sentencia en su contra, no tiene acusación constitucional, quizás alguna investigación. “Hay que respetar el principio de presunción de inocencia, hay que dejarlo al ministro que trabaje, ese hecho tiene que ser investigado. He escuchado en los medios que el ministro de Salud ha pedido que le presenten una sola prueba que él ha recetado esa agua como medicina”, refirió.

Respecto a las renuncias de funcionarios del Minsa, el primer ministro dijo que el gobierno tomará en cuenta todas esas cuestiones. Destacó sin embargo que “hay pronunciamientos a favor y en contra [del ministro Condori]. Hay gremios que lo respaldan plenamente en su cargo”.

Agregó que donde hay cuestionamientos tiene que haber una evaluación. Pero han visto que Condori no cuenta con ninguna sentencia.

COMUNICACIÓN CON CASTILLO

A propósito de la entrevista de la BBC con Pedro Francke donde reveló que le costaba tener reuniones con Pedro Castillo, el premier fue consultado sobre si logra despachar con el mandatario. “Yo hablo permanentemente con el presidente, por supuesto que me escucha”. Indicó que ahora hay un problema en Las Bambas muy grave porque una comunidad ha cerrado la carretera, y le manifestó que tiene que viajar mañana para hablar con los comuneros, y ya le dio su autorización. Incluso irá con algunos congresistas.

Asimismo, respondió si hay injerencia en el gobierno por parte de Vladimir Cerrón. “Al señor Cerrón no le veo tomar ninguna decisión. Él es el secretario general de su partido, no puede tomar ninguna decisión [en el gobierno]. Si bien Pedro Castillo llegó con ese partido, él no asumió el ideario. Pero no voy a generar ningún conflicto con ningún partido”, sentenció.

SOBRE EL AGUA ARRACIMADA

El premier confirmó que ha visto los videos de Condori promocionando el agua arracimada Cluster 2X, que es calificado por expertos como un producto fraudulento. Torres adelantó que le consultarán si antes de asumir funciones como ministro de Salud se dedicaba a su venta.

Sobre estos productos, el premier Torres reconoció que él mismo ha usado productos que no estaban comprobados científicamente. “Antes de la vacuna, ¿qué remedio se proponía para combatir a la COVID-19? ¿No hablaban de la ivermectina? ¿No hablaban de otros productos? (...) Como no teníamos remedio, entonces, incluso en mi casa hice comprar ese producto. Pero luego cuando aparece la vacuna, la única medicina preventiva es la vacuna”, aseguró.

