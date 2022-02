Hernán Condori: “Tenemos suficiente cantidad de vacunas para la población”

Hernán Condori estuvo en el Parque de las Leyendas durante campaña de vacunación. Foto: Andina

El cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, estuvo este sábado en el Parque de Las Leyendas, en el distrito de San Miguel para promover la campaña de vacunación y descarte del coronavirus. Además, instó a los presentes a completar su inmunización contra la COVID-19.

“La campaña de vacunación está garantizada, tenemos suficiente cantidad de vacunas para la población”, se dirigió al público presente.

Durante la jornada, el personal de Promoción de Salud de la Diris Lima Centro realizó actividades preventivas promocionales, a través de sesiones demostrativas como el uso adecuado de mascarilla, entrega de las mismas y charlas sobre los 7 pasos del correcto lavado de las manos. Y brindaron animación sociocultural para reforzar importantes medidas contra la pandemia.

Tras ser designado y salir a la luz varios escándalos del ministro como el agua arracimada que no tiene sustento científico y desempeñarse como ginecobstetra cuando es médico general, el titular de Salud dijo que no piensa renunciar al cargo.

“¿Por qué tendría que renunciar? Capacidad tengo, lo he demostrado en Chanchamayo. Construimos un hospital hermoso en Chanchamayo, ¿ustedes creen que es fácil un proyecto así?”, expresó en una entrevista con Nacional TV.

Varios organismos como el Coledio Médico del Perú (CMP), la Asociación peruana de facultades de medicina (Aspefam) y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pidieron la renuncia de Condori como titular del Minsa.

PACIENTES CON CÁNCER SE PRONUNCIAN

La Alianza Nacional contra el Cáncer se mostraron preocupados por la inestabilidad que ha generado la designación de Hernán Condori como ministro de Salud debido que hay muchos funcionarios del Minsa que decidieron renunciar, algo que ha generado incertidumbre a los pacientes con este mal.

“El cáncer no espera, no lo detiene la crisis política, el cambio de autoridades o la pandemia, No podemos parar por ningún motivo, necesitamos el compromiso y la voluntad política de las autoridades para velar por la continuidad del acceso a una atención oncológica digna”, indicaron en un comunicado.

Hace seis meses se promulgó la Ley Nacional de Cáncer, sin embargo, hasta la fecha no está activa, por lo que le pidieron al presidente Pedro Castillo que se haga realidad para que los pacientes con cáncer tengan una buena atención.

“El Ministerio de Salud, durante el Día Mundial contra el Cáncer, anunció que publicaría el reglamento la próxima semana. Sin embargo, el cambio de autoridades nos genera una gran incertidumbre”, agregaron.

Y exhortaron a Hernán Condori que sea uno de las prioridades de su gestión, así como el abastecimiento de medicamentos para los pacientes con cáncer. Hay más de 175 mil pacientes oncológicos que no pueden llevar un tratamiento digno de quimioterapias, radioterapias u otros, ante la falta de fármacos, precisó la la Alianza Nacional contra el Cáncer.

Finalmente, pidieron al Gobierno que se active la ley, promulgada el 10 de agosto de 2021, para garantizar que todos los pacientes oncológicos tengan la oportunidad de recibir un tratamiento, antes, durante y después de recibir un diagnóstico de cáncer.

