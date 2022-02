Región Cusco reporta 205 emergencias por temporada de lluvias, según la OGRC

| Foto: Andina

La región Cusco ha reportado 205 emergencias hasta el momento desde que inició la temporada de lluvias, granizada y nevadas; las cuales han dejado tres fallecidos y un desaparecido , confirmó la Oficina de Gestión de Riesgos de Cusco (OGRC). Esta temporada inició desde fines de noviembre del 2021 hasta la fecha.

Las autoridades han registrado que las lluvias y granizadas causaron un 70% de las emergencias y provocaron deslizamientos, huaicos, inundaciones en las provincias de La Convención con 53 emergencias, 30 en Canas, 21 en Canchis y 18 en Chumbivilcas, entre otras.

El 30% de las emergencias restantes corresponden a inusuales heladas y nevadas, las cuales se han evidenciado en las provincias altas como Canchis, Canas, Espinar, Chumbivilcas, incluso Calca. Estas han afectado campos de cultivo y dejaron animales muertos.

CONSECUENCIAS MORTALES

Roberto Vidal Abarca León, jefe de la OGRC, confirmó que las granizadas acompañadas de rayos o descargas eléctricas causaron hasta tres muertes: 2 en Chumbivilcas y uno entre Canas y Canchis. Por otro lado, las lluvias en Machu Picchu provocaron un huaico en el río Alccamayo que dejó un desaparecido.

“Las granizadas incluso las hemos registrado en el sur de la ciudad de Cusco, en el distrito de Saylla”, precisó a la Agencia Andina.

Más recientemente, el 10 de febrero se registró una lluvia intensa que provocó esta vez la crecida del río Alfahuaycco que afectó varias viviendas de la periferia de la ciudad imperial.

“La emergencia más fuerte la hemos atendido en Machu Picchu donde hasta el momento no se halla a un señor que ha desaparecido”, acotó.

Estos fenómenos climatológicos han dejado muchas familias damnificadas y afectadas.

“Hemos realizado la parte prospectiva se ha dotado de combustible (12,870 galones) para la maquinaria pesada dedicada a la limpieza de deslizamientos, encausamiento de ríos, defensa ribereña y entrega de ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades”, subrayó.

El presupuesto anual para emergencias supera los 3 millones 100,000 soles, los cuales se invierten en combustible, estudios, sensibilización, capacitación, implementación de elementos necesarios de gestión de riesgos y ayuda humanitaria (frazada, ropa abrigadora, alimentos y menajes, asimismo se entrega calamina, madera, triplay, herramientas, entre otros accesorios).

RETRASO EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Abarca León lamentó que se tenga casos en los que la atención a las emergencias y familias afectadas se retrase. En algunos lugares, los responsables de Gestión de Riesgos no tienen las competencias y no están capacitados “las autoridades municipales no contratan a personas capacitadas y con conocimiento técnico, o los cambian constantemente”.

“La demora también se presenta cuando un evento natural es amplio, el levantamiento de una ficha Edan (evaluación de daños y análisis de necesidades) lleva su tiempo. En caso de las heladas lleva su tiempo al ser un gran sector”, afirma.

El jefe de la OGRC espera que los fenómenos climatológicos o provocados (incendios forestales) no sean catastróficos, ya que el sobrevuelo de helicópteros para atender los casos genera una fuerte inversión presupuestal. “Las horas de vuelos van por encima de 6,000 dólares, en un solo evento se puede utilizar hasta medio millón de soles”, culminó.

SE REQUIERE MÁS PRESUPUESTO PARA MACHU PICCHU

En el caso del distrito de Machu Picchu Pueblo, Abarca León manifestó que se ha enviado maquinaria pesada y combustible, pero se requiere de mayor presupuesto. Esto se podría lograr con la declaratoria de emergencia que se espera de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Hemos tenido una observación de forma, no de fondo, que lo levantamos y estamos enviando el informe para que se continúe con el proceso de declaratoria”, dijo.

SEGUIR LEYENDO