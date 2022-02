Cristian Benavente: “Es inevitable poder pensar volver a la selección peruana”

Cristian Benavente espera su oportunidad en la selección peruana. Foto: Andina

Cristian Benavente, el flamante refuerzo de Alianza Lima, tuvo su primer entrenamiento con el cuadro blanquiazul el último jueves para ponerse bajo las órdenes del entrenador Carlos Bustos y esperar jugar los partidos de la Liga 1 y Copa Libertadores. El mediocampista ofreció una entrevista al programa Al Ángulo para hablar sobre su participación en el equipo íntimo y la posibilidad de regresar a la selección peruana.

El comentarista Diego Rebagliati dijo que sabía por una fuente muy cercana que, antes de contratar al ‘Chaval’, el comando técnico de los ‘potrillos’ llamó a la Videna para preguntar sobre el exfutbolista del Royal Antwerp.

“Las referencias que dieron en la Videna con respecto a ti, como persona, como profesional, de tu estado físico y de tu capacidad, fueron las mejores. La referencia fue: si lo traen la debe romper en el campeonato peruano. Por lo tanto, es absolutamente válido que tú pienses que si logras continuidad, te estableces en Alianza Lima y juegas como, imagino estás ilusionado; la selección no están tan lejos”, explicó.

El también gerente deportivo consultó a Cristian Benavente si la decisión de firmar por el cuadro blanquiazul fue para estar más cerca del “ojo del comando técnico de la selección”.

“El tema de la selección, siempre está ahí. No puedo decir que no pienso en selección. Siento que ahora es algo que está muy al horizonte porque me siento en otras situaciones. Es inevitable poder pensar volver a la selección”, contestó el futbolista.

Benavente habló sobre la posibilidad de regresar a la selección peruana. Video: Al Ángulo

EL ÚLTIMO CONTACTO DE BENAVENTE CON LA SELECCIÓN

Cristian Benavente reveló que el último contacto que tuvo con el comando técnico de la selección peruana fue cuando estaba en la lista preliminar de la Copa América 2021, pero se encontraba lesionado y no entró en la convocatoria final del entrenador Ricardo Gareca.

Sporting Charleroi, el equipo donde jugaba el ex Milton Keynes Dons, determinó en un informe que el futbolista había sufrido un severo esguince de tobillo que lo dejó fuera de las competencias.

Cristian Benavente había estado considerado en la lista de 50 jugadores de la selección peruana para el certamen del año pasado, pero no había sido considerado en la bicolor desde noviembre de 2019. Tampoco fue tomado en cuenta en la Copa América 2019 ni en el Mundial Rusia 2018 donde la ‘Blanquirroja’ no pasó la fase de grupos.

SEGUIR LEYENDO