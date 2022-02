Cristian Benavente: ¿Cómo le fue al nuevo jugador de Alianza Lima en los últimos años?

Cristian Benavente jugará la Liga 1 por todo el 2022.

Cristian Benavente se ha convertido en el fichaje estrella de Alianza Lima para esta temporada. El ‘Chaval’ afrontará su primera temporada en la Liga 1 y hará su debut en la Copa Libertadores. El extremo de 27 años ilusiona al pueblo ‘blanquiazul’ y en la siguiente nota detallaremos cómo le fue en sus últimas campañas.

Sus mejores performances fueron con camiseta del Royal Charleroi de Bélgica. El peruano llegó en el 2016 y tuvo un año de adaptación, donde no jugó mucho. Después fue ganando su lugar y su mejor temporada fue en 2017-2018, en la cual disputó 39 partidos y anotó 11 goles.

Luego de tres años, Benavente dejó 29 tantos en 102 encuentros jugados. Sus buenos registros despertaron el interés de Pyramids de Egipto e inmediatamente se dio su traspaso por una cantidad millonaria. Iba a ganar un salario anual de 3 millones de euros y Charleroi recibió 6 millones.

“Fue muy muy rápido. La oferta llegó por la noche y a la mañana siguiente ya había que tomar una decisión. No podía decir que no. El equipo ha apostado muy fuerte por mí, realmente me quería, y eso es importante. Creo que he tomado una decisión correcta, estoy muy contento aquí”, fue lo que señaló el ‘incaico’ para Diario As tras su fichaje.

Al parecer no pudo adaptarse a la liga egipcia y alineó en 12 cotejos, marcando tres tantos. Apenas llevaba meses en el club y fue cedido al Nantes de Francia, donde compartió vestuario con Percy Prado, que estuvo la temporada pasada en Sporting Cristal. Su paso también fue fugaz y regresó a Pyramids.

Marcó su regreso al campeonato belga, pero esta vez defendiendo los colores del Royal Antwerp. Jugó 15 partidos y anotó dos goles. El cambio de comando técnico generó que no tuviera más oportunidades en el equipo. Volvió a ser prestado al Royal Charleroi, no obstante una lesión no le permitió mostrar su mejor nivel.

Finalmente, rescindió contrato con el elenco de Egipto y llega en condición de libre a Alianza Lima. Se estuvo entrenando por su cuenta y este 26 de febrero cumplirá un año sin competir de forma profesional. Su último partido fue en la derrota 3-1 del Charleroi ante Genk por la Copa de Bélgica.

“No sé quiénes piensan que esto es bajar un escalón. Respeto su opinión. Para mí, venir al campeón de Perú y jugar la Copa Libertadores, no es bajar ningún escalón”, fueron sus primeras palabras como futbolista íntimo.

SU PASO POR LA SELECCIÓN

Su debut con la camiseta de la selección peruana se dio en el 2013, cuando Sergio Markarián aún era el técnico. Benavente participó en un amistoso contra México, que terminó empatado sin goles. Mostró su fútbol en dos partidos de las Eliminatorias (Argentina y Bolivia) durante el proceso del uruguayo.

Después de la salida del ‘Mago’, su asistente Pablo Bengochea asumió el cargo. El formado en el Real Madrid Castilla fue considerado en su breve instancia. Ricardo Gareca se convirtió en el nuevo entrenador de la ‘bicolor’ y el nacido en España también tuvo espacio en la ‘blanquirroja’.

Estuvo en la Copa América de Estados Unidos y en algunos partidos por clasificatorias sudamericanas. Su última participación en el ‘equipo de todos’ fue en un amistoso ante Colombia en el 2019, donde Perú perdió por la mínima diferencia.

