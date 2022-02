Partido Morado le pide al presidente Pedro Castillo que reflexione sobre su renuncia al cargo

Foto: Composición.

Tras anunciar que no le otorgarían el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Aníbal Torres, el Partido Morado consideró que el presidente de la república, Pedro Castillo, “debe reflexionar su renuncia al cargo” tras fracasar hasta en “cuatro oportunidades” la posibilidad de enmendar el rumbo de su gobierno.

A través de sus redes sociales publicaron un comunicado sobre los errores políticos del mandatario, entre ellos la gran cantidad de ministros en solo 7 meses de gestión, los cuales podrían terminar con su dimisión. “El futuro de peruanos y peruanas no es su escuela”, manifestó la agrupación política.

“El Partido Morado, como organización política de profundas convicciones democráticas, entiende que los errores políticos en relación con las crisis ministeriales de este Gobierno son responsabilidad del presidente Pedro Castillo, quien debe ser consciente que el futuro de las peruanas y los peruanos no es su escuela”, indicó.

“En seis meses de gobierno ha tenido cuatro oportunidades de enmendar el rumbo de su gestión, pero ha fracasado. Por el bien del país, debe reflexionar su renuncia al cargo”, agregó.

En ese sentir, el Partido Morado lamentó que le jefe de Estado haya desperdiciado una oportunidad más de enmendar su rumbo al convocar un Consejo de Ministros de “ancha base, que personifique el consenso entre las distintas fuerzas políticas, que responda a las necesidades y problemas de nuestro país (no a cálculos políticos), que cuente con equipos técnicos idóneos sin manchas de corrupción y que reconozca la participación de las mujeres peruanas respetando la paridad”.

“La situación de crisis generada, a propósito del nombramiento del señor Valer como presidente del Consejo de Ministros, no ha cambiado con la designación del nuevo gabinete. Los errores siguen siendo los mismos, ahora en salud y en transportes, entre otros”, subrayó.

De acuerdo a la percepción de la agrupación política, Pedro Castillo no es consciente del rol fundamental del presidente del Consejo de Ministros en la política del país. “Además de no tener una visión de país, el mandatario no comprende el rol constitucional del presidente del Consejo de Ministros en la designación de los ministros de Estado”, añadió.

Comunicado Partido Morado.

NO DARÁ VOTO DE CONFIANZA AL GABINETE TORRES

Como se mencionó líneas arriba, los tres congresistas del Partido Morado ya decidieron y no le darán en voto de confianza al nuevo gabinete Torres. Ellos manifiestan en un comunicado que se ha designado a “personas con serios cuestionamientos para el Consejo de Ministros”.

En ese sentir, los legisladores Ed Málaga Trillo, Flor Pablo Medina y Susel Paredes fueron los primeros en pronunciarse en conjunto contra el nuevo Consejo de Ministros. Recordaron que el nuevo gabinete no cumplía con los criterios que el propio jefe de Estado había anunciado días atrás, además, criticaron que no se tomen en cuenta criterios como la “meritocracia” para designar a ministros.

“El presidente de la república, Pedro Castillo, ha conformado un nuevo gabinete que no cumple con los criterios que él mismo anunció. Ni participativo, ni de ancha base. Mantiene y convoca ministros cuestionados y denunciados durante el ejercicio de la función pública, y la ausencia de mujeres es una muestra más de su rechazo a la política de igualdad de género”, expresaron.

“Lamentamos que se persista en el error de designar a personas no idóneas, sin considerar la meritocracia, para dirigir los destinos del país, y que no se haya hecho el giro que su gobierno requiere para hacer viable la gobernabilidad y mantener estabilidad política, económica y social”, señalaron.

