Congreso: Aníbal Torres se pronuncia sobre posible negación de la confianza

Aníbal Torres: cinco veces en las que el premier fue noticia por su irreverencia

El abogado Aníbal Torres llegó a la presidencia del Consejo de ministros tras varios meses de defensa del presidente Pedro Castillo como técnico durante la campaña y ministro de Justicia y Derechos Humanos. Tras asumir como premier el último martes, Torres se presentó ante la prensa tras sostener una larga reunión con el equipo de trabajo que hoy dirige. Entre los puntos abordados, se encuentra la pronta visita al Congreso para solicitar el voto de confianza.

“Con relación al voto denominado de investidura, vamos a presentarnos al Congreso para coordinar la fecha en la cual el Congreso nos pueda asignar el momento en que nos podamos presentar. O sea, el día y hora, eso el Congreso lo señalará dentro de los 30 días que están previstos en la Constitución”, expresó. La postura difiera de la de su antecesor, Héctor Valer, quien simplemente entregó un mensaje al Parlamento indicando la fecha y hora que deseaba exponer su plan de trabajo ante la representación nacional.

Peru's President Pedro Castillo and Anibal Torres shake hands after Torres was sworn in as Peru's new prime minister during the presentation of Castillo's fourth cabinet, which still needs to be confirmed by the opposition-controlled Congress, in Lima, Peru February 8, 2022. Picture taken February 8, 2022. Peru Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

“Sobre la decisión que tome el Congreso de conferirnos o no la confianza, eso es decisión única del Congreso de la República. Nosotros aceptaremos silenciosamente esa decisión”, añadió Torres. Sin embargo, semanas atrás cuando estuvo a punto de enfrentar una interpelación, tenía una postura relativamente diferente respecto a una negativa a su continuidad en el cargo. “El Congreso puede terminar con el mandato del ministerio inmediatamente y yo no me voy a quejar, Sí les voy a decir que me parece que es la última condecoración que estoy esperando”, señaló por aquellos días.

Durante la mesa de trabajo, el premier aseguró que buscará mantener una sólida relación con aquellos que se han mostrado en contra de la políticas impulsadas por este gobierno. No tenemos ánimo de confrontar con nadie. Nos provocarán, pero allí quedará, porque no responderemos” , recalcó.

Aníbal Torres señaló que la relación con el Congreso se enfocará en presentar propuestas, entre ellas una que buscaría frenar la delincuencia. “Desde el punto de vista legislativo seguiremos presentando proyectos de ley, pronto presentaremos el proyecto de motos lineales para que no transiten más de dos personas, porque se cometían delitos de arrebato de celulares. Ahora no lo hacen con una moto lineal, lo hacen con varias”, refirió.

Prohibirán que dos personas transiten en una moto lineal.

Asimismo, anunció la implementación del programa de Justicia en flagrancia, o justicia rápida. Quiere decir que estará en un solo local el policía, el médico legista, el fiscal y el juez, con lo que cualquier delito que se haya cometido, un arrebato de celular o un homocidio serán sentenciados en 72 horas como máximo. Eso estamos haciendo en materia de seguriodad ciudadana.

Respecto a la cartera de Salud, Torres destacó la labor del ministro Cevallos quien dejó el puesto para darle la postar a Hernán Condori, médico cuestionado por las investigaciones en su contra y promoción de productos sin base científica. “El ministro Cevallos ha dejado la valla muy alta, pero vamos a seguir trabajando arduamente, no vamos a bajar la guardia [refiriéndose al COVID-19]”, dijo Torres.

“Seguiremos con el trabajo intenso de vacunación. La vacunación no es obligatoria, pero no da derecho a quien no quiere vacunarse de contagiar a los demás. De manera que se han tomado las medidas para que eso no se propague. Hay que entender que hay que vacunar a la mayoría de la población lo más rápido posible. Solo así podremos crecer económicamente”, se señaló al momento de abordar las condiciones necesarias para que los estudiantes regresen a la presencialidad.

