Guido Bellido a Aníbal Torres: polémicas, enfrentamientos y crisis que enfrentan durante el gobierno de Pedro Castillo

Desde que Guido Bellido fue nombrado como titular de la Presidencia de Consejo de Ministros, durante el primer gabinete ministerial de Pedro Castillo, el congresista ha manifestado algunas diferencias frente a opiniones con Aníbal Torres, actual PCM.

Recordemos que en octubre del año pasado, Guido Bellido dejó en claro que sometería a un voto de confianza, en caso el Congreso buscara interpelar al ex ministro Iber Maraví. Sin embargo, en ese entonces, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, fue categórico al señalar que el Ejecutivo no presentará ninguna medida para blindar al cuestionado ex titular de Trabajo. Ante esto, el ex PCM respondió que esa declaración es la postura personal de Torres.

“Lo que ha expresado nuestro ministro de Justicia es una postura que él ha visto. Hay que esperar qué dice el presidente”, aseguró Bellido ante la prensa y agregó que aún no se ha definido si se presentará la cuestión de confianza. “Es normal que el ministro (Torres) tome una postura”, resaltó en aquella ocasión.

Asimismo, Bellido explicó que las declaraciones de Torres serían producto de una coordinación directa entre él y el presidente Pedro Castillo. En aquel entonces, el ex premier también dejó en claro que quién presenta el pedido de cuestión de confianza es el titular de la PCM.

“La cuestión de confianza la hace el presidente del Consejo de Ministros. Eso tiene que responder a una decisión unitaria del Consejo de Ministros y eso tiene que ser canalizado, planteado por el presidente de la República”, repuntó esa vez.

Algo que tampoco puede pasar por alto, fue cuando Aníbal Torres fue consultado por la supuesta foto de Guido Bellido, posando al lado de un cuadro de Sendero Luminoso, cuando el ex PCM era muy joven.

En conversación con La Rotativa del Aire de RPP, indicó que lo mejor será que dicha imagen sea sometida a pruebas de veracidad. “Yo no he visto esa foto, pero habría que establecer si realmente eso corresponde a la verdad o no”, dijo. “Es necesario que sea sometido a un peritaje”, explicó ese día.

En esa misma entrevista, el ex ministro de Justicia fue consultado por las supuestas visitas de César Hugo Tito Rojas, una de los fundadores del Movadef, el cual habría ingresado a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Tendría que decirle a mis colegas ministros que hay que tener cuidado con las personas que recibimos a fin de evitar malas interpretaciones”, apuntó.

Otro punto de tensión fue cuando Guido Bellido envió una advertencia a los que explotan el gas de Camisea en el País. Ante esto, Aníbal Torres contradijo rotundamente la posición del ex PCM y aseguró que los ministros no han llegado a un acuerdo sobre este tema, pero si han coincidido en que el Estado debe de renegociar algunos contratos con los privados.

“Lo que digan los ministros será materia de discusión en el Consejo de Ministros. Y no hay nada de eso. El Gabinete no ha acordado nacionalizar, no ha acordado estatizar. Lo que sí estamos de acuerdo es que ese contrato se renegocie, como cualquier contrato privado o público”, indicó.

Asimismo, el ministro en materia de Justicia precisó que Bellido ha tenido expresiones a título personal, por lo que habría que consultarle directamente a él qué intentó decir con su publicación.

“Yo no estoy en la mente, en la conciencia del primer ministro. Habría que preguntarle qué cosa es lo que ha querido decir con ello”, refirió Aníbal Torres sobre el mensaje que envió del ex Primer Ministro en aquella ocasión.

El último martes 08 de febrero, Aníbal Torres juramentó como jefe de la Presidencia de Consejo de Ministros, designación que le otorgó Pedro Castillo en su cuarto intento de reorganizar el gabinete ministerial.

Ante esto, su ex homólogo Guido Bellido saludó el nuevo nombramiento de Torres como parte de la bancada de Perú Libre y la participación del partido dentro del gabinete.

