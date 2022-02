Pedro Castillo anunció que cada región del país tendrá su propio helicóptero

Foto de archivo. El presidente de Perú, Pedro Castillo, se dirige a la nación en un mensaje grabado, en Lima, Perú, el 4 de febrero de 2022. Foto tomada el 4 de febrero de 2022. Presidencia de Perú/Folleto vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. SIN ARCHIVOS

El presidente Pedro Castillo participó este martes 08 de febrero en una ceremonia de juramentación de los integrantes del nuevo consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Durante su discurso, el jefe de Estado señaló que a cada región se le asignará un helicóptero con la finalidad de que puedan movilizarse para atender los casos de emergencia de sus localidades.

“También debo adelantarles que es necesario que con los gobernadores regionales se firme un convenio con el Ministerio de Defensa. Esto, con la finalidad de designarle a cada una de las regiones un helicóptero para que tengan la posibilidad de trasladarse a sus provincias y atender las necesidades y urgencias que tienen cada una de las autoridades con su región”, precisó Castillo Terrones.

En ese contexto, Pedro Castillo aseguró que esta propuesta fue dada por un gobernador, el cual el presidente manifestó que no le parece mala idea y que la medida se concretará a través de un convenio entre el ministerio de Defensa y las autoridades regionales.

“Era una propuesta que recibí de un gobernador y la hemos hecho nuestra, y la estamos convocando y lo estamos haciendo con la finalidad de que las emergencias en cada región no pueden estar siendo más emergentes. Tenemos que atender a la población. En ese marco vamos a atender a las poblaciones más vulnerables”, añadió el mandatario.

Pedro Castillo vive sus horas más difíciles desde que asumió como presidente del Perú el 28 de julio del 2021. Foto: AFP

Durante esta ceremonia, el gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, tomó la palabra y aprovechó para dirigirse al mandatario, quién asistió al evento junto a la vicepresidenta Dina Boluarte.

Benavente manifestó a Castillo Terrones que la ciudadanía no puede vivir en inestabilidad y que es importante cumplir con las promesas que lo llevaron a ser presidente del Perú.

“Hoy, señor presidente de la República, no nos es ajeno la coyuntura que vivimos en nuestro país. Tenemos un problema serio no desde hace seis meses, tenemos un problema estructural en este país. Tenemos que ser claros en que la solución para resolver esta coyuntura es también mirar de adentro nuestras estructuras, y esto significa la descentralización, que lo hemos venido invocando. El pueblo peruano ha confiado en usted y le ha pedido y ha votado por usted, por ese cambio. Pero que lamentablemente, sí tenemos que decirle que no podemos vivir más en inestabilidad”, aseveró.

Por otro lado, la máxima autoridad de la cuidad de Cusco, destacó que nuestro país debe tener una gobernabilidad estable, ya que son las regiones quienes se ven muy afectadas tras la crisis política que enfrenta el país.

“Tenemos que garantizar la gobernabilidad, y para eso hoy los gobernadores del país le invocamos ese mensaje, en respeto a su digna investidura. Que se conforme un gabinete de consenso, de concertación, que convoque a las fuerzas políticas. Señor presidente, hemos tenido GORES ejecutivos, no solamente con usted, sino con tres presidentes que han pasado. Nuestra gestión (en los gobiernos regionales) ha sido una suerte de vivir en medio de una inestabilidad policial, social, sanitaria y económica”, aseveró.

Por otro lado, antes de culminar, el gobernador de Cusco señaló que también se debería declarar en emergencia el sector educación, ya que aún hay muchos niños que no están vacunados y que no falta mucho para el reinicio de clases.

Asimismo, señaló que hay colegios que están declarados para no ser habilitados por Indeci, ya que no cuentan con una buena infraestructura, el cual es un riesgo para los menores.

