Arley Rodríguez habló sobre su rol en Alianza Lima y el partido ante Sport Boys por la Liga 1

Arley Rodríguez se ha convertido en la principal pieza de recambio en Alianza Lima, sin embargo confirmó su deseo de ser parte de la oncena titular. Asimismo, el jugador ‘blanquiazul’ habló sobre el partido ante Sport Boys por la jornada 2 de la Liga 1.

El año pasado, el exjugador de Carlos Mannucci era el primer cambio de Carlos Bustos y funcionó en el campeonato local. Disputó 24 partidos, muchos entró desde el banquillo de suplente, anotó cuatro goles y brindó tres asistencias. Esto fue importante para levantar el trofeo del fútbol peruano.

Alianza Lima inició el 2022 con empate con Atlético Grau en Matute. Arley fue de nuevo al banco y cuando entró en reemplazo de Pablo Lavandeira se mostró un cambio de actitud en el vigente campeón de la Liga 1.

Pero, al ‘cafetero’, como cualquier futbolista, no le gusta ser suplente. “Me entreno y me trabajo para ser titular, para nadie es un secreto que me gustaría estar en el once, pero el ‘profe’ es el que al final toma la decisión. Como lo he demostrado desde el año pasado, los minutos que me toquen, siempre entro contagiando a la gente”.

ALIANZA LIMA VS. SPORT BOYS

Alianza Lima se viene preparando para enfrentar a Sport Boys este domingo 13 de febrero a las 15:30 en el estadio Miguel Grau del Callao, el cual contará con un aforo del 70%. No obstante, solo la hinchada ‘rosada’ podrá asistir al complejo deportivo.

El cuadro ‘blanquiazul’ quiere sumar su primera victoria de la temporada ante la ‘Misilera’, que dejó escapar un punto de oro en su visita a Cajamarca. Para, el extremo será un partido muy complicado.

“Es una plaza difícil, también sabemos que somos Alianza Lima y que a todos lados debemos ir por el resultado. Seguramente será un partido hermoso, más con gente porque te ayuda a estar motivado. Pensamos en ir a sumar de a tres porque el torneo se va a poner cada día más complicado”.

Bustos ya planifica la alineación para medirse con los ‘rosados’ y habrá dos cambios puntuales. La inclusión de Christian Ramos por el lesionado Jefferson Portales y Ricardo Lagos en lugar de Pablo Lavandeira.

