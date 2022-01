Arley Rodríguez a los hinchas de Alianza Lima: “Gracias por el cariño y el respeto. Son el jugador número 12”

Arley Rodríguez, jugador de Alianza Lima, tiene un valor de mercado de 475 mil euros, según Transfermarkt. | Foto: Alianza Lima

Alianza Lima puso en marcha sus entrenamientos presenciales de cara a afrontar los tres torneos que le toca este año: la Liga 1, la Copa Libertadores y la Copa Bicentenario. En ese sentido, renovaron a uno de los jugadores más queridos por la hinchada como Arley Rodríguez. Justamente, el colombiano se mostró agradecido por todo el apoyo recibido y espera que el equipo esté a la altura en la competencia internacional.

“Para la hinchada, palabras me sobran para agradecer, por todo ese cariño que me han mostrado. Todo ese respeto que para mí es lo fundamental. También se han ganado mi cariño y mi respeto. Seguramente serán el jugador número 12 , porque los hemos extrañado durante todo este tiempo”, manifestó el extremo en declaraciones publicadas por la misma institución ‘blanquiazul’ en sus redes sociales.

La publicación empezó con la frase “Blanquiazul en acción”, seguido de una breve descripción sobre el contenido audiovisual. “Arley Rodríguez se encuentra motivado este 2022 y promete dejar todo por el equipo”, se lee en el texto, que estuvo acompañado con emojis de aplausos y un corazón azul.

Arley Rodríguez confía en poder hacer una gran temporada 2022 con Alianza Lima.

Y es que cuando todavía estaba en duda su renovación por el club, muchos hinchas se expresaron mediante el mundo digital, dando a entender que es un jugador importante y que se entrega en la cancha. Además, siempre ha declarado su amor por Alianza Lima.

En ese sentido, es preciso mencionar que su permanencia en el elenco ‘íntimo’ fue también una petición expresa del mismo DT Carlos Bustos, quien mencionó que a pesar del poco tiempo que estuvo en el campo de juego, siempre respondió y estuvo a la altura. “Arley Rodríguez es un jugador que me gustaría tener. Evidentemente hoy estamos resolviendo una situación con el cupo de extranjeros, pero creo y soy positivo en que puede seguir con nosotros. Hizo un gran año. Fue un jugador que en el momento que le toca jugar y los minutos que jugó, mostró actitud y la mejor disposición ”, había confesado el estratega para ESPN Perú en las últimas semanas de diciembre.

CUPO DE EXTRANJEROS

Lo que aún queda por confirmar, como se cuestionó en su momento, es cómo quedará el tema sobre el cupo de extranjero, ya que en Matute cuentan con 6 jugadores foráneos: Pablo Míguez, Pablo Lavandeira, Edgar Benítez, Darlin Leiton y Hernán Barcos; cuando en realidad son 5 los permitidos en la Liga 1. En ese caso, tanto Míguez como Lavandeira ya habían tramitado su nacionalización, aunque sería el primero el que estaría cerca de tenerla. En las próximas semanas se podrá conocer con mayores detalles acerca de esta situación.

ARLEY RODRÍGUEZ EN EL 2021

El atacante colombiano, como se dijo líneas arriba, no es un jugador que haya tenido mucha continuidad la última temporada. De hecho, solo sumó un total de 776 minutos, repartidos en 24 partidos. Aún así, se las ingenió para anotar 4 goles y brindar 3 asistencias .

Ahora, el principal motivo por el cual Bustos no lo utilizó con frecuencia, era básicamente por el sistema táctico que empleó. Y es que utilizó un 3-5-2 con carrileros por ambas bandas, quitando a los extremos de este planteamiento. No obstante, para afrontar la Copa Libertadores deberá contar con variantes y el sistema deberá cambiar conforme al rival de turno. Ahí puede llegar la trascendencia de Rodríguez, pues no solo puede actuar como extremo, sino también como delantero o incluso como lateral, debido a su gran resistencia física.

PRETEMPORADA 2022

Arley finalizó el video publicado por el mismo club mencionando que se encuentra feliz con el grupo que han conformado y esperan dejar en alto el nombre del club. “Estoy contento por cómo se ve el grupo. En lo personal, como se dice, “llenando el tanque”. Será una temporada bastante dura, pero motivante y con altas expectativas. Esperemos estar a la altura de esta bonita oportunidad”, declaró.

