Aníbal Torres sobre visitas de Karelim López a la casa de Breña: “Lo que sé es que no se ha entrevistado con el presidente”

Aníbal Torres le pide al presidente Castillo que abra las puertas de Palacio

El ministro de Justicia, Aníbal Torres respondió en RPP sobre las investigaciones que se ciernen sobre el presidente Pedro Castillo, y por las visitas que mantuvo con empresarios y políticos en la casa de la calle Sarratea en Breña. El jurista señaló que el presidente “no tenía un libro de registros”. Para que se entienda es como que el presidente se va a la playa y tiene que irse cargando su libro para ver que alguien se acerca a felicitarle que firme.

El periodista Jaime Chincha le refutó señalando que esas reuniones no fueron familiares, sino que se habrían visto temas como el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Puente Tarata III, vinculado a la empresaria Karelim López. El ministro indicó que si bien la empresaria ingresó al inmueble de Breña no se entrevistó con el presidente.

“Lo que sé es que no se ha entrevistado con el presidente. Sobre las visitas de Sarratea le he preguntado, y me dijo que la señora nunca habló conmigo”, sentenció Torres. Añadió que Karelim López probablemente haya conversado con los que trabajan en la portería.

Ante la insistencia del periodista, señaló que él no ha estado allí para saber con quién se reunión López. “Me está haciendo una pregunta ilógica”, dijo.

Algo ofuscado, el ministro señaló que siempre habla con la verdad. E indicó que él mismo, en la época de campaña ha ido a la casa de Breña y no ha podido entrevistarse con el presidente, porque estaba en el interior con su familia, “a veces no salía y yo tenía que retirarme”.

Le pidió a la prensa ser objetivos. porque “detrás del presidente hay una persecusión política apoyada por la mayoría de la prensa que quieren hacerle investigación por cualquier cosa. El público se da cuenta de quién dice la verdad”.

Sobre lo dicho por la primera ministra Mirtha Vásquez que había una lista de visitantes a la casa de Breña y luego dijo que no había una lista, Aníbal Torres pidió que le pregunten a ella. Indicó que él habla objetivamente de lo que son los hechos.

Respecto a la investigación que abrió la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el presidente Pedro Castillo, y que se suspendió hasta el 2026 por la investidura del mandatario, el titular del Minjus precisó que el artículo 117 de la Constitución “no permite ni siquiera iniciar investigación durante el ejercicio de su función, para que no esté atendiendo cualquier denuncia. Sino cómo va a gobernar ahora que se le abre investigación por cualquier cosa”.

Agregó que se le quiere tener al presidente de investigación en investigación para buscar una causal de vacancia. “Son los golpistas que quieren buscar el golpe a través de la vacancia”, refirió. Recordó que el presidente ha abierto su secreto bancario y telefónico.

EL CASO DEL PROCURADOR DANIEL SORIA

El ministro dijo que vienen evaluando remover al procurador general del Estado, Daniel Soria. Recordemos que él fue uno de los primeros en denunciar a Pedro Castillo ante la Fiscalía. “Sobre eso no me voy a pronunciar, porque eso va a tener que ser revisado, todo el nombramiento del procurador, y procederé conforme a la ley. Hay muchas personas que han ingresado a la puerta falsa”, expresó.

Dijo que ese proceso se tiene que hacer respetando a la persona, sus derechos, y en su momento se tomará alguna decisión si es que se toma.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que una remoción del procurador podría ser visto como una respuesta del Ejecutivo por investigar al mandatario, Torres dijo que no está en cuestionamiento el hecho que el señor Soria haya denunciado.

“No es cuestionado por eso. Por supuesto que si eso ocurre, si se comprueba que no reunía los requisitos, y se le remueve, la prensa va a venir encima”, previó.

Minutos después, RPP entrevistó al procurador Soria y señaló que cuando ingresó al cargo hace 2 años hubo un cuestionamiento de que no tenía experiencia en defensa jurídica del Estado. Pero levantó ese cuestionamiento acreditando su experiencia de cinco años en la Defensoría del Pueblo.

“Me llama la atención que se tenga que hacer una revisión después de dos años. Desde mi punto de vista, reafirmo que sí cumplo con los requisitos”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: