¿En qué AFP estoy? Conoce si estás afiliado a un fondo de pensiones

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son instituciones privadas.

Si eres una persona laboralmente activa debes conocer cómo funciona las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones. En el Sistema Privado de Pensiones de Perú existen 4: AFP Habitat. AFP Profuturo. Prima AFP y AFP Integra. Cada una de ellas otorga beneficios diferentes a sus afiliados. En las siguientes líneas te expondremos información de utilidad si es que ya cuentas con una afiliación o estás por empezar con el proceso.

¿QUÉ SON LAS AFP?

Se definen como las Administradoras de Fondos de Pensiones. Se tratan de instituciones privadas que tienen como fin la administración de los fondos de cada uno de sus afiliados. Uno de sus objetivos es buscar generar rentabilidad a largo plazo en beneficio de ellos por medio de las cuentas personales.

Entre sus principales acciones se encuentra el otorgamiento de pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporcionar gastos de sepelio. Estas operan dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP), el cual es supervisado y fiscalizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

¿EN QUÉ AFP ESTOY?

Si ya cuentas con una cuenta de afiliación, pero no recuerdas en cual de las administradoras, puedes seguir estos pasos para hacer la consulta online por Internet.

Para ofrecer mayor seguridad a sus usuarios, la SBS ha actualizado su plataforma de consultas online. Para ingresar debes hacer clic aquí.

Cabe precisar que si eres una empresa y deseas averiguar en qué AFP se encuentra afiliado alguno de tus trabajadores, debes acceder a esta página .

Ya que sabemos a qué página web acceder, veremos en la pantalla una lista de opciones que podemos elegir para hacer nuestras consultas. Nosotros elegiremos “reporte de afiliación AFP”.

Verás un mensaje que indica “servicios SBS en línea”. Para revisar la información oficial debes iniciar sesión completando el formulario, el cual te solicita el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, pasaporte, carnet de permiso temporal de permanencia), número de documento y contraseña.

Luego de completar todos los campos solicitados, haremos clic en el botón “iniciar sesión”. Inmediatamente veremos nuestros datos y a qué AFP pertenecemos. Adicionalmente encontrarás información de cómo funciona la administradora en la que te encuentras afiliado.

¿POR QUÉ NO PUEDO INICIAR SESIÓN?

Los casos más comunes son porque no recuerdas tu contraseña y porque aún no te has registrado.

Ingresa aquí para restablecer tu contraseña, introduciendo el número de documento que utilizas para iniciar sesión. Completa el formulario y haz clic en el botón “restablecer”.

Si no posees una cuenta, debes registrarte en el siguiente enlace. Lee los términos y condiciones, luego selecciona “declaro estar de acuerdo con las condiciones de uso” y “siguiente”. Inicia el registro con tu tipo y número de documento y correo electrónico. Finalmente, marca “he verificado que el correo electrónico ingresado es válido” y hacemos clic en “siguiente”. Recibirás un e-mail de confirmación.

RETIRO DE AFP EN LA PANDEMIA

Una de las medidas que tomó el Gobierno en medio de la pandemia fue el de facilitar a los peruanos el acceso a sus fondos de AFP. Este proceso fue enfocado para aquella población que se vio seriamente afectada, muchos de ellos sufriendo descuentos en sus sueldos o en el peor de los casos, quedarse sin empleo.

En el sector economía se reforzaron estas acciones con entrega de bonos a todo aquel peruano que se encontraba en el padrón del SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares) y que calificaban como personas vulnerables económicamente en medio de la pandemia COVID-19, la cual inició en nuestro país en marzo del 2020 con el registro del primer caso de contagio.

SEGUIR LEYENDO